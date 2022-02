Primeres imatges de la sèrie 'La Ruta', en ple rodatge a València

La sèrie 'La Ruta' ha arrancat el seu rodatge a València. Protagonitzada per Ricardo Gómez, Àlex Monner, Elisabet Casanovas i Claudia Salas, la producció d'Atresmedia està inspirada en la famosa Ruta del Bakalao, formada per les discoteques valencianes que van posar el ritme entre els huitanta i els noranta.

El grup audiovisual acaba de publicar dues fotografies de la sèrie, que mostren els quatre actors protagonistes a la discoteca Don Julio de Riba-roja, que després va ser NOD. L'equip de rodatge va estar aquesta setmana a la platja del Cabanyal rodant una escena a l'antiga discoteca ACTV.

El rodatge va començar el mes de gener passat. Des de llavors, l'equip s'ha deixat veure per diversos llocs de la província, com el Restaurant l’Alter de Picassent, on van menjar, entre altres, les actrius Elisabet Casanovas i Claudia Salas. També s'ha vist els actors protagonistes pel centre de València, com Àlex Monner, que va ser vist a la plaça de la Mare de Déu.

El rodatge s'allargarà fins a la primavera. Tindrà lloc principalment en localitats de la Ribera Baixa, on es congregava el major nombre de discoteques adherides a aquest fenomen cultural.