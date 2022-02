La Generalitat es reuneix aquest dilluns per a alleujar les restriccions

La Comissió Interdepartamental de la Generalitat per a la prevenció i actuació contra la covid-19 es reunirà dilluns que ve per a analitzar la situació de la pandèmia i amb l'objectiu de relaxar les restriccions actuals, entre les quals es troba l'exigència de l'anomenat passaport covid o les normes que encara puguen afectar determinats locals des de l'entrada en la 'normalitat millorada' el passat 9 d'octubre.

En aquests moments està en vigor el passaport covid fins al pròxim 28 de febrer per a poder entrar als restaurants i locals d'oci com a principal restricció, així com en gimnasos, que ja han demanat que s'elimine. Puig ja va avançar dissabte passat que no se'n demanarà la renovació, per la qual cosa en principi ja no serà obligatori des de març. També és obligatòria la mascareta en interiors i en el transport públic.

Aquest dimecres, el president Ximo Puig avançava que en la comissió interdepartamental s'estudiarà l'obertura de les restriccions, la desacceleració de les quals és "imparable".

Així, està previst que la Generalitat no prorrogue l'exigència del passaport covid per a accedir a tots els locals d'hostaleria i restauració de la Comunitat Valenciana i a gimnasos, cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus festeres en què es consumisca beguda o menjar.