Dimecres passat, 16 de febrer, va tindre lloc, a l’ajuntament de Canals, una reunió entre l’alcaldessa de Canals, Mai Castells; el regidor de Fira i Festes, Miquel Alventosa; el tècnic del consistori i els representants de les Festes de Sant Antoni Abat, per a portar avant les festes patronals de l’any 2023.

La finalitat d’aquesta reunió, en paraules del fester Óscar Maset, és “transmetre la intenció de portar avant les Festes de Sant Antoni, assumint, òbviament, la situació sanitària marcada per les autoritats quan arribe el moment”. També va voler agrair la col·laboració i la predisposició que ha tingut l’equip de govern respecte d’aquest tema.

Els festers també es van interessar per qüestions més tècniques com, per exemple, quan i com s’inicia el procediment de la festa, “perquè, en definitiva, el que es vol és donar normalitat de cara a les festes, però sempre atendrem les restriccions que marque la pandèmia”, va assenyalar el regidor Miquel Alventosa.

El regidor també va manifestar que “la reunió va ser positiva i hi ha voluntat tant per part del consistori, com per part dels festers, de recuperar les festes tal com les coneixem, amb festeres, festers o actes tan importants com la cremà de la foguera”.

D’altra banda, Alventosa també es va reunir amb l’Associació Intercomparses Canals per a posar en marxa l’engranatge de la festa de Moros i Cristians del municipi.