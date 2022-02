La Diputació prepara material didàctic per a “trencar el tabú” dels suïcidis infantils

La Diputació de València vol posar el seu granet d’arena en l’onada de problemes de salut mental que està provocant la pandèmia. Al març, preveu la presentació de “Suïcides: joves, parlem?”, un dossier didàctic per a treballar aquesta qüestió a les aules i aprofundir en la prevenció. L’objectiu és, segons ha pogut saber Levante-EMV, “anticipar-se al suïcidi des dels espais més pròxims als i les adolescents: família, centre educatiu, entorn social municipal, referents...”.

El projecte es presentarà el pròxim 4 de març al Teatre Auditori Municipal d’Aldaia —per a assistir a l’acte, cal inscriure’s— i ofereix “recursos de treball als equips de tutoria i orientació dels centres educatius, perquè es fomente la conversa, trencar tabús, parlar del tema...”. Així, es pretén crear un clima de confiança a les aules, perquè l’alumnat acabe plasmant el que ha aprés en obres d’art, “expressant les emocions connectades a la conducta suïcida sobre llenços”.

“Suïcides: joves, parlem?” ofereix, a més d’un dossier didàctic, poemes musicats de David Rosaleny, un jove que es va suïcidar amb 31 anys, inclosos en el nou disc de Bertomeu i que es podran escoltar en l’acte d’Aldaia.

A partir d’aquell dia, els municipis de la província de València ja podran disposar, en el web www.suicidesparlem.org, de tots els materials creats. Han sigut elaborats i supervisats per l’equip de professionals encapçalats per Enric Ortega, doctor en Didàctica, i Jorge Perpiñá.

D’altra banda, cal recordar que els centres educatius també tenen a la seua disposició material oferit per la Conselleria d’Educació, com la Guia d’acompanyament emocional en temps de covid-19, un programa específic de salut mental i emocional per a l’alumnat, a més del protocol específic de prevenció del suïcidi.