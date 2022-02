Ix al carrer a Alzira la primera exposició del 150é aniversari

La primera de les exposicions fotogràfiques que Levante-EMV ha preparat amb motiu del seu 150é aniversari ix al carrer aquesta vesprada, a partir de les 17.30 hores. Serà a la plaça Major d’Alzira, on estaran desplegats els vint-i-huit suports amb més de cinquanta fotografies de la història de la Ribera i els fets més destacats de la comarca durant les últimes dècades.

Les imatges, convenientment identificades amb peus de foto i any de realització, estaran exposades des d’aquesta vesprada i fins al diumenge de la setmana que ve, dia 27, i podran ser contemplades per totes les persones que ho desitgen en un exercici de memòria i d’identitat comarcal.

Les fotografies han sigut seleccionades i tractades pel comissari d’aquesta i de la resta d’exposicions comarcals previstes al llarg de l’any, l’acadèmic i historiador de la fotografia José Aleixandre, que ha treballat com a redactor gràfic de Levante-EMV durant més de trenta anys. Totes les instantànies procedeixen dels fons documentals de la delegació de Levante-EMV a la Ribera, que també fa més de tres dècades que pren el pols diari de la comarca i és el reflex dels assoliments i de les preocupacions de la seua població.

Entre les imatges seleccionades per a la mostra hi ha fotografies de la pantanada del Xúquer de 1982, incloses les de la visita del papa Joan Pau II i el rei Joan Carles, la troballa dels cadàvers de les tres xiquetes d’Alcàsser assassinades en un paratge de Tous, la muixeranga d’Algemesí i la declaració de la festa com a patrimoni de la humanitat i moltes més que constitueixen història viva de la Ribera, a través del seu diari de referència.

En l’acte inaugural d’aquesta vesprada, d’assistència lliure i gratuïta, està prevista la presència de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i de molts altres mandataris municipals de la comarca, així com representants i responsables d’entitats polítiques, culturals i socials de la Ribera.

La mostra és la primera a eixir al carrer de les huit exposicions comarcals previstes en diferents ciutats valencianes amb fons fotogràfics de les diferents delegacions comarcals.

L’exposició de la Ribera està promoguda per Levante-EMV i ha comptat amb el suport de la Diputació de València, el patrocini de l’Ajuntament d’Alzira, Grupo Cooperativo Cajamar, el Consorci de Residus Ribera i Valldigna i el Grupo REX i la col·laboració dels ajuntaments de Carcaixent, Almussafes, Cullera, l’Alcúdia, Turís, Polinyà de Xúquer, Benifaió, Alfarp, Algemesí, Alberic i Carlet, així com l’empresa Safir Fruits.

Suports de quasi dos metres d’altura i dues cares acolliran les més de cinquanta imatges que es podran veure a partir d’aquesta vesprada a la plaça Major d’Alzira.