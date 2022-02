Ha arribat un dels moments més esperats de la temporada per al València Basket: la Copa del Rei, que des d’ahir i fins diumenge se celebra a Granada. Els de Peñarroya debuten hui divendres, en la segona jornada de quarts de final, contra l’UCAM Múrcia. És el primer obstacle cap al títol.

Els taronja parteixen com a teòrics favorits en l’eliminatòria, un paper, del qual, no obstant això, el València Basket vol fugir. Els precedents immediats així ho aconsellen. Ningú oblida que l’UCAM Múrcia va eixir victoriós, aquesta mateixa temporada, de la Fonteta, en la seua visita de lliga per 86-91, encara que en aquella ocasió el València Basket comptava amb cinc baixes per lesió. En la Copa serà la primera vegada que es creuen valencians i murcians. El València Basket, tot i que només ha guanyat una vegada en la seua història la Copa del Rei (en la mítica edició de Valladolid 1998), és ja un clàssic en la competició del KO. No en va, ha disputat cinc finals (98, 2000, 2006, 2013 i 2017) i aquesta serà la seua 23a participació (la desena consecutiva). Els taronja, des del 98, quan hi participaven per primera vegada, només han faltat a la Copa en dues ocasions (2007 i 2012). El València Basket, que entrava en la Copa com a cap de sèrie, s’enfronta a un Múrcia que compareix en la Copa per segona vegada en la seua història, la primera per mèrits esportius, ja que en 1996 hi va participar en qualitat d’amfitrió. En aquella ocasió, els murcians van arribar les semifinals, una cosa que els de Peñarroya tractaran d’evitar que torne a succeir hui. El València Basket, per la seua banda, en dotze de les vint-i-dues vegades que ha disputat la Copa, ha superat els quarts de final.

Si s’imposa hui al Múrcia, el València Basket disputaria les semifinals, demà dissabte (21.30 hores), davant del guanyador de l’eliminatòria entre Barça i Baxi Manresa, que tancarà la jornada de hui (21.30 hores).

El València Basket i l’UCAM Múrcia arriben a aquest partit de quarts de final en moments molt diferents. Els de Peñarroya ho fan amb tota la plantilla al complet i després d’una època de tranquil·litat lliure de covid-19. Per contra, l’UCAM Múrcia ha tingut diversos jugadors confinats els últims dies després de donar positiu i fa més de dues setmanes que no disputa cap partit oficial. En total, només ha jugat tres partits en 2022. Peñarroya, després de recuperar Víctor Claver, compta ja amb la plantilla al complet, mentre que en l’UCAM Múrcia és una incògnita si Sito Alonso podrà comptar amb tots els seus homes, ja que no han volgut donar dades de l’evolució dels contagiats per covid. Fins i tot el mateix Sito Alonso és dubte, ja que també ha estat afectat per covid en els últims dies.

L’UCAM Múrcia, equip que més punts fa per partit en lliga (85,94), s’ha convertit en un dels equips revelació de la temporada, després de quallar una gran primera volta. Tan sols dues derrotes en les últimes jornades van impedir que arribara a Granada com a cap de sèrie. El València Basket també veia truncada la seua ratxa de cinc victòries consecutives en l’últim partit abans de la Copa, en la derrota patida contra el Breogán.