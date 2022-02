Una primera anàlisi descarta insalubritat en l’abocament a la platja

Una primera anàlisi encarregada per l’Ajuntament de Sagunt descarta problemes de salubritat en el material que Costes va autoritzar a distribuir recentment per la platja de Corinto i que, com va informar Levante-EMV, procedia d’una excavació pròxima per a construir un xalet.

Així ho ha avançat l’alcalde, Darío Moreno, a preguntes d’aquest diari, tot i que ha precisat que encara s’estan fent més anàlisis d’aquests àrids que tant van cridar l’atenció del veïnat, fonamentalment per un color fosc “que a poc a poc s’aniria aclarint, quan s’oxigenara”, segons van explicar des de Costes a aquest rotatiu. L’alcalde va admetre que els especialistes del Laboratori de Costes de la Universitat Politècnica de València sí que han considerat, en un informe, que aquest material sedimentari “posseeix un elevat contingut orgànic general i fins i tot restes vegetals, que el fan inadequat per a ser utilitzat com a material de regeneració”. Per això, va remarcar que, a través de l’empresa que va buscar el Consell Local Agrari, es faran més anàlisis per a aclarir dubtes sobre un material que primer es va deixar sobre la platja en muntons, però que ja ha sigut distribuït per la costa de Corinto, com assenyalaven a aquest rotatiu veïns de la zona.