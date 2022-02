Puig demana responsabilitat al PP: “Estan fent molt de mal a la política”

No fer sang, prendre una certa distància i, des d’allí, mostrar que, com el colesterol, “hi ha bona política i mala política”. La guerra en el PP ho inunda tot en l’actualitat política i arriba fins al seminari d’hivern del Consell a la Vila Joiosa. Des d’allí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, no furga en el cisma intern del principal partit de l’oposició més enllà de demanar “responsabilitat”, “no frivolitzar” i criticar que, amb tant de ganivet volant entre Ayuso i Casado, aquests acaben tallant la política en general.

Puig defensa que l’agenda de la Comunitat Valenciana i la Generalitat “se centra a superar la pandèmia i la recuperació econòmica”, mentre que “uns altres estan a altres coses”. Així, insisteix que no vol “frivolitzar la política”, perquè ja “hi ha massa frivolitat”. I assegura: “Li estan fent molt de mal a la política”. I encara que no ho ha mencionat expressament, Puig és conscient que, en aigües térboles, és l’“antipolítica” qui acaba aprofitant-se’n. “Això és com el colesterol, hi ha política bona i política dolenta”, assegura el cap del Consell, que defensa que la política “bona” és necessària, “és l’única manera de construir societat, no és negativa, tot el contrari” i destaca que a la Comunitat Valenciana “estem en una altra història”. En aquest sentit, Puig destaca que actualment a la Comunitat Valenciana “no sabem d’investigacions ni de corrupcions”, una cosa que situa en el passat: “Hem superat aquella etapa i hem de tindre clar que no podem tornar arrere”. “És la lliçó que podem aprendre de Madrid”, insisteix. Sobre el suport de Carlos Mazón, líder del PPCV, a Pablo Casado, tal com ha mostrat en Twitter, Puig se’n desmarca i indica que respecta “absolutament” tots els adversaris polítics i recorda que “cada u pren les seues decisions i la seua responsabilitat”. La seua única aportació al cas és recordar que la Comunitat Valenciana “ja va passar per això i no ha de tornar a això”.