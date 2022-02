València es proposa com a ciutat més inclusiva d’Europa

València s’ha presentat al I Premi Capitals Europees de la Inclusió i la Diversitat convocat per la Comissió Europea, ja que “la inclusió, la igualtat i la diversitat són una prioritat absoluta per al Govern de Joan Ribó”, segons ha anunciat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, en un comunicat.

Sobre aquest tema, ha destacat que València presente una candidatura a aquest premi és “part dels esforços continus que estem fent per a complir el compromís d’aconseguir una societat més justa i de convertir-nos en una ciutat més inclusiva”. Sens dubte, els premis són “una oportunitat per a mostrar al món el treball que duem a terme per crear espais més diversos i inclusius per als ciutadans”.

Lozano ha explicat que el Govern municipal té “un fort compromís” per la inclusió social i el foment de la diversitat i, per això, les polítiques municipals segueixen les recomanacions del Pla valencià d’inclusió i cohesió social, així com l’Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi, tots dos instruments del govern autonòmic valencià aprovats recentment.

A més, València està adherida a la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans en la Ciutat i també forma part de la Xarxa de Ciutats Interculturals del Consell d’Europa. En 2015 es va fer la declaració institucional de València com a ciutat refugi. En 2018 es va signar la Declaració institucional pel Dia de l’Eliminació de la Discriminació Racial. D’altra banda, València s’ha unit a la Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de Dones i Menors amb Fins Sexuals: València, ciutat lliure de tràfic.

A més, ha recordat que el Govern local, com a fruit del seu compromís en matèria d’inclusió, va crear, en aquest sentit, quatre regidories específiques, que són la de Serveis Socials amb 410 professionals; la d’Immigració i Cooperació, amb 23 professionals; la d’Igualtat i Polítiques LGTBI, amb 22 professionals; i la d’Envelliment Actiu, amb 17 professionals.

D’altra banda, el consistori ha aprovat diferents plans estratègics per a abordar l’enfocament de la diversitat de manera interseccional, com són el III Pla d’inclusió social 2021-2025, amb un pressupost de 81.113.429 euros; el Pla marc d’igualtat entre dones i homes 2021-2024, amb un pressupost de 88.283.558,22 euros; el Pla marc d’immigració i interculturalitat 2019-2022, amb un pressupost per a 2022 de 3.531.317 euros; i el Pla de convivència municipal contra la discriminació d’odi 2021-2024.

Per la seua banda, la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Lucía Beamud, ha valorat “molt positivament” que “València puga ser reconeguda per tot el treball que estem duent a terme per a ser una ciutat oberta, diversa, segura i on totes les maneres d’estimar són benvingudes”.

A més, ha recordat que “València serà l’organitzadora dels Gay Games en 2026 i que s’està fent un diagnòstic LGTBI en tota la ciutat, en el qual ha participat la xifra gens menyspreable de 700 persones, el qual, posteriorment, ens permetrà establir un pla amb accions concretes per a trencar situacions de discriminació i avançar en la ciutat dels drets LGTBI”.

Així mateix, ha subratllat que ja han elaborat el I Pla contra la discriminació i els delictes d’odi a la ciutat de València i està a punt d’obrir-se la nova Oficina Contra els Delictes d’Odi a Ciutat Vella. D’igual manera, obrirem oficines noves d’Igualtat als barris, que se sumaran a la del Marítim i a l’Espai Dones i Igualtat, on s’ubica el servei municipal d’aquesta àrea.

LLUITA CONTRA ELS PREJUDICIS

La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha declarat que “la nostra ciutat és una mostra de l’enriquiment mutu que suposa comptar amb una societat diversa i intercultural”. Treballem per consolidar València com “una ciutat inclusiva, que fomenta la convivència intercultural i que lluita contra els estereotips negatius, els prejudicis i qualsevol tipus de discriminació”.

En aquest sentit, Ibáñez ha valorat la pertinença de València a la Xarxa de Ciutats Interculturals, on “enfortim l’intercanvi de coneixement i treball en xarxa entre diferents municipis i territoris que fomenten la diversitat, la integració, la igualtat i la cohesió social”.

“València aposta per continuar sent una ciutat referent a Europa, en aquest cas pel seu treball en temes tan importants com la igualtat, els drets LGTBI o la inclusió de les persones amb alguna discapacitat. L’any 2022 és l’any de València i ens encantaria, també, poder ser reconeguts per aquests aspectes, que consoliden el nostre treball per fer una ciutat de les persones”, ha conclòs Lozano.