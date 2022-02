L’Ajuntament destina 2,4 milions a incentivar els contractes fixos i de qualitat

L’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació de l’Ajuntament de València llançarà una nova convocatòria de subvencions de promoció econòmica, amb les quals el consistori destinarà 2.411.000 euros als sectors productius locals “amb l’objectiu de pal·liar les greus conseqüències de la pandèmia mitjançant l’impuls de l’activitat econòmica, la potenciació de l’ecosistema emprenedor valencià i la creació d’ocupació”, tal com ha explicat la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Pilar Bernabé.

“L’economia local continua afectada per aquesta pandèmia, motiu pel qual és una prioritat continuar fomentant el teixit econòmic i l’ocupació en el terme municipal de València. Les empreses i persones emprenedores constitueixen un dels principals motors per a dinamitzar l’economia valenciana, atesa la seua capacitat de generar ocupació i el seu potencial per a la creació de valor”, ha puntualitzat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Aquesta pròxima convocatòria inclou dos programes als quals es destinaran 1.205.500 euros: la subvenció Emprén, destinada a ajudar, en els inicis de l’activitat, persones que hagen emprés recentment en el terme municipal de València; i la subvenció Emplea, destinada a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el terme municipal de València. En el cas del programa Emprén, entre els requisits de sol·licitud hi ha que les persones o entitats sol·licitants hagen començat la seua activitat empresarial i s’hagen donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) entre l’1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, que l’activitat es desenvolupe en el terme municipal de València i no haver sigut ja beneficiàries del I Programa Emprén, de 2021.

La quantia fixa de la subvenció en el cas del programa Emprén és de 1.500 euros, una xifra que s’incrementarà amb 500 euros més quan la persona l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció tinga 45 anys o més en la data de l’alta en el RETA, persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 % o dones.