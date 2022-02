Les comarques centrals, demà, en el Fòrum d’Economia Comarcal de Levante-EMV

El Reial Monestir de Sant Jeroni de Cotalba acollirà demà de matí un nou Fòrum d’Economia Comarcal, dedicat aquesta vegada a les comarques centrals, promogut per Levante-EMV i À Punt i patrocinat pels ajuntaments d’Alcoi, Gandia, Tavernes de la Valldigna, Xàtiva i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

L’objectiu d’aquest fòrum és abordar, amb els màxims responsables locals, la necessitat de simplificar i unificar projectes entre municipis i comarques, un propòsit en el qual les comarques centrals són un important instrument d’ordenació territorial per a aconseguir accelerar els procediments i fomentar la col·laboració entre administracions.

En l’acte participarà el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; posteriorment se celebrarà una taula redona amb la participació dels alcaldes d’Alcoi, Antoni Francés; Gandia, José Manuel Prieto; Xàtiva, Roger Cerdà; Tavernes de la Valldigna, Sergi González; la presidenta de la Mancomunitat de la Costera, Maria Josep Tortosa, i el president del Consorci Comarques Centrals, Roberto Granero. El debat estarà moderat per la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos.

Les comarques centrals són un important instrument d’ordenació territorial per a aconseguir accelerar els procediments i fomentar la col·laboració entre administracions.

En la trobada s’analitzarà el vincle històric que uneix, en l’actualitat, les huit comarques que integren actualment les comarques centrals, així com el paper que aquest pot jugar en el Consorci a manera de vertebració del territori i quin ha de ser el seu full de ruta. Infraestructures clau, competències repartides o una millor vertebració es posaran sobre la taula per a proposar solucions i anticipar reptes futurs. També es parlarà de despoblament i d’agilitació de l’administració en un territori on el turisme pot jugar una basa important.