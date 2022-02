Les grans ciutats impulsen l’ocupació femenina a la C. Valenciana

Les dones van ser les grans beneficiades en l’evolució de l’ocupació l’any passat a la Comunitat Valenciana i va ser en les grans ciutats de l’autonomia on van rebre l’impuls més fort. En termes generals, la regió va incrementar el nombre d’afiliats a la Seguretat Social en 87.245 persones, de les quals 46.735 eren dones i 40.510, homes, després d’experimentar un increment en cada cas del 5,3 % i del 3,9 %. Així i tot, en el conjunt del mercat laboral, els homes encara en són més, amb 1,076 milions per 928.669 dones.

En les tres províncies, l’increment d’ocupats el van capitanejar les dones, encara que les dades més significatives corresponen a la de València, on la relació va ser de 19.967 homes afiliats més per 23.936 dones. A Alacant en van ser 17.121 per 18.345, i, a Castelló, 3.422 per 4.454, segons les últimes dades de la Generalitat.

En són moltes les comarques de la Comunitat Valenciana on les dones superen els homes en l’augment d’afiliats al tancament de 2021, però les tres més significatives són les que inclouen, en els seus territoris, les tres capitals de província. El cas més significatiu és València, on el creixement d’afiliades a la Seguretat Social va ser d’11.399 pels 9.849 homes. En aquest territori, es dona la circumstància, a més, que les dones són molt més nombroses que els homes en el mercat laboral: 219.495 per 188.885. Es tracta d’una dada que, probablement, està molt relacionada amb el fet que la capital autonòmica ha esdevingut clarament una ciutat de serveis, un sector en el qual les dones cobren cada vegada més protagonisme, singularment en activitats administratives, turístiques i comercials.

Alacant

Una situació quasi similar es produeix a l’Alacantí, on es troba Alacant, la segona ciutat per població de l’autonomia. En aquest cas, l’augment d’afiliades és de 6.797, mentre que el d’afiliats es queda en 5.348. De nou, en el mercat laboral d’aquest territori té més preponderància la dona (122.943) que els homes (114.933). A la Plana Alta hi ha la localitat de Castelló de la Plana, on, de nou, hi ha més dones que homes treballant (65.163 per 64.034) i on l’increment en 2021 va ser superior entre les primeres (2.754 per 2.290).

Aquest patró es repeteix parcialment respecte a Benidorm, atés que, a la Marina Baixa, va créixer més el nombre d’afiliades que el d’afiliats (2.332 per 2.155), mentre que els homes superen les dones en xifres globals: 31.413 per 26.087. El mateix succeeix a Torrent, a l’Horta Sud, on les dones augmenten en nombre, 971 per 645 homes, mentre que en aquesta comarca treballen 40.418 homes per 30.797 dones. Les dues dinàmiques es trenquen al Baix Vinalopó, que alberga la tercera ciutat de la Comunitat Valenciana: Elx. Allí, el nombre de treballadores va créixer en 2.246 enfront de l’increment de 2.904 en els homes; en el còmput general continuen sent els homes els que tenen més ocupació: 55.496 per 45.472.

Zones d’interior

En cap comarca de la Comunitat Valenciana descendeix l’afiliació de dones a la Seguretat Social en 2021, mentre que, en el cas dels homes, hi ha cinc demarcacions en negatiu. Es tracta de l’Alt Maestrat, la Serrania, la Vall de Cofrents-Aiora, la Ribera Baixa i la Canal de Navarrés. Això sí, en la majoria de zones d’interior són els homes els que clarament copen més els llocs de treball.

Encara que, com ha quedat dit, el gran impuls laboral el troben les dones en les grans ciutats, la veritat és que, amb xifres molt més modestes, les dones també van guanyant terreny en comarques d’interior, encara que, en aquests casos, el nombre d’homes que treballen està per damunt del de dones. Dos exemples il·lustren aquesta situació. A la Serrania, el nombre d’afiliades a la Seguretat Social va augmentar al final de 2021 en 35, mentre que el de treballadors es va reduir en 68. Malgrat tot, a la comarca hi havia 2.831 empleats per 1.842 empleades. Una cosa semblant succeeix a la Plana d’Utiel-Requena, on el nombre d’afiliades va pujar en 252, mentre que el d’afiliats ho va fer en 72. No obstant això, aquests últims en sumen 6.400, mentre que les primeres es queden en 4.187.

Un cas singular és el de l’Alt Millars, on la xifra de dones ocupades ascendeix a 742, després d’un increment interanual de 24, mentre que el d’homes es queda en 612, després de pujar només en set.