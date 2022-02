Maduixa Teatre viatja des de Sueca per a conquistar Dubai

La companyia Maduixa, de Sueca, va enlluernar el públic de Dubai amb el seu multipremiat espectacle de dansa sobre xanques, Mulïer, que va oferir els dies 17, 18 i 19 de febrer en l’Earth Plaza d’Expo Dubai 2020, en el marc de la programació cultural del pavelló d’Espanya.

Convidats per Acció Cultural Espanyola (ACE), els suecans que van arribar a l’emirat àrab no van dubtar a mostrar tota la força i la poètica visual de Mulïer, un espectacle que ret homenatge a totes les dones que, durant segles, han estat víctimes de l’opressió, que han lluitat i continuen lluitant per mantindre viu el seu “jo salvatge” i que reclamen el seu dret de ballar i recórrer lliurement els carrers i les places.

La companyia de Sueca, una de les poques companyies nacionals seleccionades per a representar la marca cultural espanyola a Expo Dubai 2020, ha aconseguit un estil propi present en les seues més de dotze produccions, fruit de la fusió de la dansa, les arts plàstiques i les noves tecnologies, que es combinen amb els cossos dels intèrprets.

Maduixa ja ha representat Mulïer en desenes de països com Itàlia, Polònia, Nicaragua, Taiwan o el Regne Unit.