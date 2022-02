El denunciant, denunciat. Així va acabar un home fa uns dies després d’advertir a la Policia Local d’Albal que, després de sol·licitar els serveis sexuals d’una dona prostituïda i abonar-li l’import de 30 euros, la dona no va completar les seues necessitats. Els policies el van informar que el municipi on havia practicat sexe disposa d’una ordenança municipal que multa els puters amb fins a 800 euros. Així, Albal obri el primer expedient sancionador per consum de serveis sexuals en la via pública.

Albal ha sigut pionera, a escala nacional, en la lluita contra la prostitució i el tràfic de persones. L’assassinat de la jove Florina, desapareguda en el municipi l’any passat, va provocar una reacció contundent de la localitat, a la qual es van sumar en cadena els ajuntaments afectats per aquest problema al llarg de la V-31. El moviment ha rebut el suport de la Mancomunitat de l’Horta Sud i de la Generalitat Valenciana per a tractar de frenar el consum d’aquesta mena de serveis sexuals. No era la primera víctima: en 2004, una altra jove apareixia morta amb un tir al pit, just en el mateix lloc on Florina va ser vista amb vida per última vegada. En aquella primera ocasió, el consistori va cobrir les despeses de la sepultura i les seues restes descansen al cementeri municipal. Arran de tot això, el consistori va fer un pas més amb la modificació de l’ordenança municipal de convivència i bon govern i va incrementar les multes als “puters” fins als 800 euros, incloent-hi els proxenetes en el mateix sac. En 2012, l’ordenança municipal xifrava les sancions d’aquesta classe en un màxim de 750 euros, que afectaven tant els consumidors com les prostitutes, que ara en queden exemptes com a víctimes d’explotació. Els canvis aprovats per la unanimitat del Ple també recullen la prohibició de divulgar publicitat que fomente la prostitució i l’explotació sexual, accions que castiga amb multes de 350 euros, com ara la col·locació de targetes de prostíbuls en els para-xocs o les finestres dels vehicles. Per a l’alcalde, Ramón Marí, “els assassinats d’Ivana i Florina han suposat una amenaça a la democràcia i, per aquest motiu, tractem de contribuir, des d’Albal, en l’erradicació de la prostitució i el tràfic de persones, amb la sensibilització d’altres administracions”. Albal també va aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis contra el Tràfic de Dones i Xiquetes i va elevar la invitació tant a la Mancomunitat de l’Horta Sud, així com al Consell, per a, conjuntament, visibilitzar la lluita contra els proxenetes, perseguir-los i “posar fi als puters”. Coordinació comarcal La Mancomunitat de l’Horta Sud ha fet costat a Albal en aquesta croada contra la prostitució i, alhora que instava els seus vint municipis a sumar-se a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic i Prostitució, també va proposar impulsar campanyes de conscienciació i una millor coordinació de les policies locals per a augmentar el control sobre els proxenetes. En aquesta línia, fa uns mesos, vint-i-set agents de les policies locals dels municipis de la comarca de l’Horta Sud van participar en una formació sobre prostitució i explotació sexual a la Comunitat Valenciana organitzada per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe).