Giner denuncia que Ribó ha retallat en un milió i mig d'euros la partida per a netejar el clavegueram

El portaveu del grup Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha denunciat que l'alcalde, Joan Ribó, ha retallat, en un milió i mig d'euros, la partida per a netejar el clavegueram. “L'alcalde ha incomplit així l'acord de ple i de Junta de Govern Local, de setembre de 2019 i de juny de 2021, per destinar menys diners en els pressupostos de 2022, en concret 1.400.000 euros, per al manteniment i la conservació del clavegueram de la ciutat, treballs que preveuen també la retirada de tovalloletes de la xarxa”, ha criticat Giner, que ha detallat que “aquesta decisió es va adoptar en la Junta de Govern Local de divendres passat en el marc de la programació anual per a 2022 del servei i conservació del sistema municipal de sanejament de la ciutat”.

Sobre aquest assumpte, el portaveu liberal ha incidit en el fet que, a més, el Servei del Cicle Integral de l'Aigua "ha declinat qualsevol responsabilitat pel reiterat dèficit en la partida de neteja i conservació de la xarxa de clavegueram, per destinar-se un milió quatre-cents mil euros menys del precisat per la contracta i 400.000 euros menys de l'aprovat", segons figura en un informe municipal. En la Junta de Govern Municipal de divendres passat es van aprovar 13,8 milions d'euros, quan els pactes en ple i la junta eren de 14,3 milions, mentre que la contracta i el servei va demanar 15,2 milions per la revisió de preus. El Servei del Cicle Integral de l'Aigua "ha declinat qualsevol responsabilitat pel reiterat dèficit en la partida de neteja i conservació de la xarxa de clavegueram", ha lamentat Fernando Giner Per a concloure, Giner ha censurat que s'estiga deixant en condicions deficients la xarxa de sanejament, “que ha d'estar en bon estat per als casos de pluges fortes”.