Juan Roig: “Els empresaris han d'eixir de l'armari”

El president de Mercadona, Juan Roig, que ha participat en la taula redona ‘40 anys de compromís amb la societat’, organitzada per l'assemblea general de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), assegura que els “empresaris han d'eixir de l'armari i no tindre vergonya de generar ocupació i riquesa”. L'empresari valencià ha comentat també que AVE se sent “orgullosa de conjuminar dirigents de València, Alacant i Castelló” i no ser “centralistes”, com ocorre en altres parts d'Espanya.

Roig ha insistit que els empresaris han de sentir-se “orgullosos” de la seua tasca i no han d'escudar-se en què “tenen molta feina”. També va assegurar que el nivell de riquesa d'un país “depén del nivell d'empresaris honrats que tinga. On hi ha molts empresaris hi ha riquesa”, ha explicat el president de Mercadona. També ha advocat perquè es “tinga cura dels clients i es pague bé als treballadors. Als proveïdors, no tant”. Clausura del rei L'assemblea general de l'Associació Valenciana d'Empresaris ha tingut lloc hui a les instal·lacions de l’Alqueria del Basket, fins on s'ha traslladat el rei Felip VI per a clausurar l'acte. El monarca ha animat els empresaris a continuar generant riquesa i ocupació.