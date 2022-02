Utiel celebra aquest dissabte el Carnestoltes

Dissabte que ve a partir de les 17.30 hores, Utiel celebrarà la festa de Carnestoltes amb la tradicional desfilada de disfresses oberta a la participació de tots els veïns, tant adults com xiquets.

Des de la plaça de l'Ajuntament d'Utiel s'iniciarà el recorregut habitual amb tots aquells que vulguen compartir la seua creativitat i originalitat amb la posada en escena de les seues disfresses durant la festa especial del Carnestoltes.

La desfilada de disfresses comptarà amb animació de xarangues, que ompliran de diversió, música i color els carrers d'Utiel.

Quan finalitze la desfilada, participants i públic en general podran gaudir de l'ambient festiu amb la música en directe de les xarangues que amenitzaran la vesprada de Carnestoltes a la plaça de l'Ajuntament.

Quant als concursos de disfresses, comparses i coplillas que estaven convocats per a divendres que ve, 25 de febrer, al Teatre Rambal, finalment no se celebraran perquè no se n'han registrat inscripcions.