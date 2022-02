Mestalla vol un ple contra l’Athletic en les semifinals de la Copa

El València CF ha presentat un escrit a la Generalitat Valenciana per a sol·licitar que Mestalla puga registrar el 100 % de l’aforament en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l’Athletic Club de Bilbao de Marcelino. El club vol que l’alçament de les restriccions s’avancen del 4 al 2 de març, tal com han confirmat fonts del club. No s’entén que, per només dos dies, el València s’hi veja perjudicat, ja que prèviament se celebraran actes de Falles sense restriccions. La plaça de l’Ajuntament, per exemple, podrà estar plena per a gaudir de la primera mascletada. L’entitat de Mestalla entén que hi ha una incongruència i apurarà les opcions per a convertir l’estadi en una olla de pressió.

Malgrat les mesures adoptades per la Generalitat Valenciana per al mes de març, entre les quals hi ha el retorn del 100 % de l’aforament als recintes esportius, l’alçament de la restricció en el nombre d’espectadors no serà efectiu fins al pròxim dia 4 amb la finalitat de no contravindre a la decisió adoptada pel Govern de la nació. El València no podria comptar, en el seu estadi, amb el 100 % de l’aforament disponible. No obstant això, hi ha un precedent que convida a l’optimisme. El 9 de febrer passat, el Rayo Vallecano va poder disputar el seu partit de semifinals de Copa amb el 85 % d’aforament permés en un moment en què només es permetia el 75 %. Això es deu al fet que l’ampliació anava a entrar en vigor l’endemà. L’equip de Vallecas va sol·licitar formalment a la Comunitat de Madrid la possibilitat de permetre aquest augment i, ateses les bones xifres de la pandèmia i l’escassa diferència d’hores, es va acceptar la petició del Rayo. El València vol tindre la mateixa fortuna.