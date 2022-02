Mor un altre temporer sense casa en una fàbrica abandonada de València

Un altre temporer sense casa ha sigut trobat mort en una fàbrica abandonada als afores de València. Segons ha pogut saber aquest periòdic, es tracta d’un home ghanés de 43 anys que es dedicava també a treballar en el camp o la ferralla. És la segona persona migrant que mor en aquest lloc, només una setmana després de la mort d’Abraham I, un ciutadà també procedent de Ghana de 52 anys que va morir de càncer hepàtic al ras.

Richard feia dues dècades que recorria Espanya treballant de temporer, però s’havia assentat a la ciutat de València feia escassament dos anys, en una “habitació” d’aquesta fàbrica abandonada.

El lloc, conegut com la Garrofera, és una antiga fàbrica de llet en ruïnes que molts migrants que treballen de temporers, recollint ferralla o aparcant cotxes, utilitzen com a sostre per a subsistir, abocats a la pobresa extrema per la seua irregularitat administrativa. En el lloc malviuen, en aquests moments, unes vint persones i està plagat d’infrahabitatges i de barraques.

El mort era una persona molt implicada en les activitats del barri contigu de Benimaclet i treballava per a intentar facilitar la integració dels seus companys temporers de la fàbrica, segons han explicat a aquest periòdic veïnes del barri que el coneixien des de feia anys. Pel que sembla, no patia cap malaltia, però ha sigut trobat sense vida aquest matí pels seus companys, que han alertat les veïnes del barri del succés.

De moment, la Policia s’ha personat en el lloc i se segueix a l’espera de l’alçament del cos i que el forense certifique la causa de la mort. En el lloc encara hi ha persones malaltes que es dediquen al camp, com un ciutadà igualment de Ghana d’uns 52 anys amb patologies del cor, amb qui va poder parlar aquest periòdic fa només cinc dies.