La Policia Local adquireix un dron que detecta malalts de covid per la calor corporal

La Policia Local de València comprarà un dron capaç de detectar malalts de covid per la calor corporal. No és per a utilitzar-lo de manera immediata, sinó per a provar-lo en el marc del programa europeu Stamina, que lidera València, i, si se’n demostra l’efectivitat, crear els corresponents protocols d’ús i posar-lo en marxa en tot el continent. L’aparell, el cost del qual s’acosta als 6.000 euros, es comprarà a l’empresa especialitzada en aquesta mena de tecnologia DJI Enterprise.

Fins ara, la Policia Local de València ha utilitzat drons per a la vigilància de les grans concentracions i la cerca de persones, principalment. De fet, hi ha una unitat de drons dins del cos. Però ara s’intenta anar un poc més enllà. València lidera el projecte europeu Stamina, desenvolupat pel Departament de Projectes Europeus de la Policia Local de València, que és com el departament d’R+D+I del cos, en paraules del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. I l’essència d’aquest projecte és poder localitzar, amb drons, les “persones malaltes de covid amb febre alta”. Així, doncs, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat la compra d’un dron amb aquestes capacitats per a provar-lo en les jornades que se celebraran els dies 17 i 18 de maig, que seran el cor del programa, amb l’assistència de nombrosos representants de les policies europees. Si en aquestes jornades es comprova l’efectivitat de l’aparell, caldria elaborar un protocol d’ús que diga en quines circumstàncies i com es pot utilitzar i posar-lo en marxa progressivament. “És una prova pilot”, explica Aarón Cano. “El que passa és que va més enllà del que tenim ara”, afig. “En l’actualitat utilitzem drons amb càmeres tèrmiques capaces de localitzar persones en llocs de difícil accés, però aquests drons tenen molta més sensibilitat i són capaces de distingir les persones que tenen febre”, explica. Ara tot això és molt nou i sona a ciència-ficció, però d’ací a quatre o cinc anys serà una realitat necessària Amb aquest projecte, la Policia Local de València fa un pas més en la seua evolució tecnològica, ja que, a més de la unitat de drons, recentment va formar part d’un projecte d’APP dirigida a la gestió de catàstrofes naturals i accidents. “Ara tot això és molt nou i sona a ciència-ficció, però d’ací a quatre o cinc anys serà una realitat necessària”, diu Aarón Cano, que recorda que, “amb els primers drons, la sensació era aquesta i ara funcionen amb normalitat, per exemple, en les mascletades”. El dron en qüestió té un cost total de 5.873 euros i s’incorporarà a la partida pressupostària de 2022 representada gràficament com a Adquisició equip tècnic.