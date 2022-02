La premsa especialitzada confirma Sagunt com a seu de la gigafactoria de Volkswagen

Volkswagen ha decidit que la seua gigafactoria de bateries per al cotxe elèctric s’instal·le a Parc Sagunt II, segons La Tribuna de Automoción. La multinacional alemanya aprofitarà les connexions i el terreny lliure en l’ampliació del parc logístic per a produir les cel·les que equiparan les bateries dels cotxes elèctrics que té previst produir a Catalunya i Navarra. El Govern era més partidari que la planta fora a Extremadura, però l’empresa germànica ha preferit Sagunt perquè redueix costos i té accés a personal qualificat. El projecte de Volkswagen és paral·lel al que lidera Power Electronics i fonts coneixedores del procés de concessió insisteixen que “no és excloent. València pot acabar amb dues plantes”. Sagunt ha guanyat la partida, fonamentalment, per l’acord de col·laboració en el desenvolupament de l’electrificació que el grup Volkswagen té amb Ford, segons el mitjà esmentat. Encara no hi ha, però, una confirmació oficial per part de l’empresa.

La planta de Sagunt s’obriria l’any 2026, segons els terminis que els directius de la companyia van marcar fa nou mesos. La iniciativa s’ha articulat per mitjà d’un PERTE (projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica) i d’un consorci que integra una quinzena de companyies, entre les quals hi ha Iberdrola, Telefónica i CaixaBank, i altres del mateix sector de l’automoció com Ficosa, Gestamp, Sesé i Grupo Antolín. La planta de València acollirà la fabricació de les cel·les, que són el cor de les bateries. La planta valenciana comporta una inversió de 2.000 milions d’euros (una part important d’aquests procedents dels fons europeus de reconstrucció) i la creació d’entre 3.000 i 5.000 llocs de treball.