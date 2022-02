El PP de Torrent denuncia l’augment del 90 % en delictes sexuals i del 51 % en robatoris

Els populars de Torrent han revelat que la comissió de delictes a la ciutat ha augmentat al voltant d’un 20 % des de 2020, segons dades de criminalitat del Ministeri de l’Interior. En concret, els tipus de delictes que han experimentat un augment més notable són el tràfic de drogues, que respecte a 2019 ha augmentat un 58 % i un esgarrifós 123 % en relació a 2020 (de 17 a 38), així com els delictes sexuals, amb un increment del 90 % respecte a 2019 (de 10 a 19) i d’un 46 % respecte a 2020.

En el cas dels homicidis/assassinats en grau de temptativa, ja que les estadístiques facilitades pel Ministeri no diferencien entre tots dos, han augmentat un 50 % respecte a 2020. La comissió de robatoris amb força en establiments i domicilis també s’han incrementat notablement, en passar de 208 i 207 en 2019 i 2020, respectivament, a 314 en 2021 (un 51 % més).

La portaveu i presidenta local, Amparo Folgado, ha asseverat que “la ciutat de Torrent està veient com la inseguretat augmenta amb passes de gegant als seus carrers, amb un govern local que deixa en segon pla aquest problema de tanta importància. Any rere any, les dades corroboren que, quant a la seguretat ciutadana, PSOE i Cs han de millorar molt la seua gestió”.

Els populars també han lamentat “l’onada de robatoris que estan patint diversos comerços a la ciutat, que en les últimes setmanes han vist com quan arribaven a obrir les seues persianes al matí, aquestes havien sigut forçades o arrancades de manera brutal”.

“A l’empara de la seguretat”

La formació continua reforçant la seua campanya “A l’empara de la seguretat”, que tracta de posar el focus en la “falta de recursos policials” que pateix la ciutat de Torrent, la qual cosa propicia la “comissió incessant de delictes i la inseguretat creixent als carrers”.

Els populars recorden que “no és una cosa nova a Torrent i que aquesta problemàtica, de gran rellevància, l’han estat denunciant des de fa anys, principalment des que Ros va eliminar la Policia de Barri en 2015”.