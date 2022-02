El Gran Teatre de Xàtiva acull l’estrena de la ‘Trista història’ del bombardeig de l’estació de 1939

El Gran Teatre de Xàtiva albergarà, aquest dissabte 26 de febrer, l’estrena del poema simfònic Trista història, amb música i direcció musical del xativí Miquel Juan i amb direcció artística del professor Antoni Martínez.

Serà la primera obra musical de gran format que aprofundisca en el bombardeig de Xàtiva i que posarà damunt de l’escenari unes 150 persones de diferents entitats com ara la Música Vella, la Música Nova, l’Orfeó de Massanassa i l’Orfeó del Micalet. En particular, es comptarà amb dos solistes (el mateix Miquel Juan i Neus Alborch), actors, actrius i uns seixanta xiquets i xiquetes que també participaran en l’obra.

L’obra està emmarcada dins de la programació de “Record permanent”, amb la col·laboració de la Regidoria de Memòria Històrica i la Regidoria de Gran Teatre. Les entrades tenen un preu de 12 euros (10 euros, amb descomptes) i es poden adquirir pels mitjans habituals.

Emotiu reconeixement

Com cada any, l’Ajuntament de Xàtiva ha coordinat diversos actes per a retre homenatge a l’atac perpetrat amb la Guerra Civil ja liquidada. El passat 12 de febrer, centenars de persones es van fondre en una emotiva abraçada i van recordar els fets.