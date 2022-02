L’IES Benicalap es concentra per a denunciar l’agressió homòfoba al professor a Bétera

Les mostres de suport i solidaritat al professor Miquel Álvarez, que va patir una agressió homòfoba per part d’un grup d’estudiants del seu centre a Bétera, no han cessat des que es va conéixer la notícia. Aquest matí, l’alumnat i el professorat de l’IES Benicalap de València s’han concentrat per a denunciar els fets en un acte contra l’LGTBI-fòbia.

“Condemnem rotundament qualsevol acte de violència, especialment aquella que prové d’actituds sexistes, homòfobes, racistes, classistes i, en definitiva, excloents”, han subratllat en la lectura del manifest al qual ha pogut accedir Levante-EMV.

En el text es recull que l’escola pública és “l’espai que ha de garantir la llibertat d’oportunitats entre totes les persones, que ha de servir per a educar en valors que facen del món un lloc millor per a totes i tots”.

No obstant això, adverteixen que els avanços en igualtat “estan en perill per l’auge d’una ideologia d’extrema dreta que qüestiona, vulnera i violenta drets humans fonamentals que s’han aconseguit després de molts anys de lluita i repressió”.

“Una educació en valors”

“No podem callar davant d’aquests intents de fer-nos tornar a èpoques passades”, defensen. Per això, fan una crida perquè aquesta mena d’accions no hi tinguen cabuda. “Estimem com volem, vestim com volem, ens agrada ser com som, som com volem”, han cridat a l’uníson. Per una educació en valors, amb diversitat, sense agressions”, han afirmat per a tancar l’acte, que ha tingut lloc abans de l’hora de l’esplai.

Cal destacar que l’IES Benicalap és un centre reconegut pel seu treball en matèria d’igualtat i diversitat a les aules. De fet, en 2021 va rebre la menció d’“escola segura” que atorga el col·lectiu Lambda. A més, també ha dut a terme projectes, en aquest sentit, en col·laboració amb altres centres.

L’institut també compta amb grups d’alumnat compromés en aquests valors, com ara Masculí i Femení Plural o LGTBeni, que han rebut el Premi d’Igualtat de l’Ajuntament de València.