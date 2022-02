“Les carreteres estan col·lapsades. No hi ha menjar en llandes i els caixers no funcionen”

Alicia Panchenko ha dormit tres hores, ja que a les 4 del matí els seus amics li van telefonar per a dir-li que els bombardejos a Ucraïna havien començat. La jove, natural d’Alacant, fa tretze anys que viu a Kíev i diu estar “en un estat de supervivència. Espantada, però preparada”.

“Acabe d’eixir al supermercat a comprar previsions i he mirat un refugi que tinc al costat de casa per si comencen a bombardejar”, conta des de la capital ucraïnesa a Levante-EMV.

El dia ha començat amb un crit d’alerta. Ara, afig, els ucraïnesos estan “molt espantats, però més agressius”. Segons narra, la població està molt enfadada per l’ofensiva de Putin. “És una barbaritat”, opina.

Al carrer, tot està tancat. Fins i tot les farmàcies, només els supermercats romanen oberts i abarrotats de gent que s’emporta “arròs, sucre, paper higiènic i ous”. “No hi ha menjar en llandes i els caixers no funcionen. Crec que s’han acabat els diners en efectiu”, afig.

Les carreteres estan col·lapsades. “Hi ha moltíssims cotxes. A les set del matí la gent estava ficant totes les seues coses en els cotxes i anant-se’n d’ací, estan fugint, però crec que és perillós estar en un embossament, perquè l’ocupant pot bombardejar-los; el més segur és quedar-se a casa, allunyar-se de les finestres i obrir la boca. En cas de bombardeig, baixar al refugi”, reflexiona.

Els ucraïnesos hi estaven preparats, diu Alicia. “Feia huit anys que rebíem senyals de Putin, els ucraïnesos hi estaven preparats i saben què fer per a sobreviure”. Hi ha pànic, però també preparació.

A Alicia, el pànic li va arribar el 15 de gener, quan van dir que el dia 16 bombardejarien Ucraïna i començaria la guerra. “Aleshores em vaig preparar, però ara m’ha agafat per sorpresa”. “Estem en guerra, cal acceptar-ho. Les coses són així”, sentencia.

Dels ucraïnesos se sorprén que estan convençuts d’“eixir a defensar el seu país”. “Tinc amics que mai han agafat una arma i estan ja pensant a anar a la guerra, fins i tot les àvies estan preparades, és molt fort”.