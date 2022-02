Així és la mascareta transparent per a les persones sordes

La pandèmia ha representat una gran dificultat per als qui tenen una discapacitat auditiva. Les mascaretes impedeixen a les persones amb problemes d’audició llegir els llavis i comunicar-se. El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’empresa valenciana Proveil Bioinicia han llançat la primera mascareta transparent per a persones sordes. Aquesta mascareta fabricada amb nanofibres i filtre viricida amb frontal transparent facilita la lectura dels llavis i la identificació de les emocions.

Encara que hi ha altres mascaretes en el mercat amb aquesta pantalla frontal transparent, aquestes són les primeres que compten amb propietats capaces de desactivar qualsevol virus i bacteri.

La nova mascareta Proveil M. L Inlusiva ha estat certificada per l’Institut Tecnològic Tèxtil AITEX i, encara que es troba en una primera fase en què encara no es comercialitza en obert, es continua treballant amb el col·lectiu de sords en la millora i l’automatització del producte per a produir-lo en massa.

Les mascaretes porten les sigles de l’activista Marcos Lechet, que ha assessorat els investigadors del CSIC i PROVEIL en les necessitats del col·lectiu de persones sordes.

Així és la primera mascareta transparent per a persones sordes