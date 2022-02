Power Electronics busca 250 treballadors

La multinacional valenciana Power Electronics ha obert un total de 240 noves vacants d’ocupació, per a les seues instal·lacions de Llíria, que cobrirà al llarg del mes de març. Entre les principals ocupacions oferides, n’hi ha d’operaris de producció, de qualitat i de logística.

La companyia, que té presència en més de mig centenar de països, afronta aquest 2022 amb nous projectes, per als quals ampliarà la seua plantilla de professionals. Actualment, l’empresa té més de 2.000 empleats distribuïts en departaments com el d’R+D, producció o operacions relacionades amb les energies renovables.

Entre els perfils dels nous professionals sol·licitats hi ha carretoners, operadors de grua pont, pickers, així com operaris mecànics, elèctrics i industrials per al Departament de Producció. Les persones interessades podran sol·licitar l’ocupació en la mateixa pàgina web de Power Electronics. La companyia ha disposat una secció dedicada a l’ocupació des d’on es poden consultar totes les ofertes que l’empresa té en actiu actualment, veure’n les condicions i sol·licitar el lloc de manera senzilla.

Power Electronics és una de les empreses valencianes que més ocupació ha generat després de la pandèmia. “La necessitat d’ampliar el nostre equip humà i atraure talent a la companyia demostra les grans perspectives de creixement que té Power Electronics en els pròxims anys”, ha destacat Pedro Saiz, director de Recursos Humans de la multinacional.