El professor agredit: “Va haver-hi un atac homòfob amb insults”

“Veiem que cada vegada tenim menys autoritat i faltes de respecte constants a les aules que, per desgràcia, s’han normalitzat”. Miquel Álvarez és el docent del Camp de Túria que va ser agredit fa una setmana per almenys una dotzena d’estudiants del centre de Secundària on exerceix la seua professió de manera temporal, ja que és substitut en l’assignatura de Física i Química.

Encara que no vol reviure els detalls del succés, el professor —que ha seguit amb les seues classes aquests dies— insisteix que “va haver-hi una agressió homòfoba amb insults” i que les banderes d’Espanya que van mostrar els estudiants com a reacció al vídeo que van gravar el dia anterior dues alumnes amb sengles banderes LGTBI i trans a l’esplai, segons ha pogut saber Levante-EMV, “s’estaven utilitzant com a provocació”.

Aquest va ser el motiu pel qual va decidir mediar en l’hora de l’esplai. Miquel Álvarez explica que en el moment dels fets hi havia entre 100 i 150 alumnes al pati, si bé no és “capaç de dir si tothom estava participant en l’agressió”. De fet, són directament els estudiants els que han identificat alguns companys implicats, que estan sent expulsats del centre, segons ha pogut saber aquest periòdic.

L’agressió va ocórrer la setmana passada i, després de tindre coneixement de l’incident, la Conselleria d’Educació va activar el protocol d’acompanyament i assistència jurídica gratuïta per al professorat víctima d’atacs com el que va patir Álvarez, i es va posar en contacte amb ell.

“Va ser un acte que no hauria d’haver passat, però no tinc odi cap a ells. El protocol ja està actuant i s’estan obrint investigacions sobre qui va ser”, assenyala.

No obstant això, el professor posa èmfasi en la necessitat d’incorporar a les actuacions “una atenció psicològica per a les persones agredides en el moment”.

“Educar en el respecte”

Miquel Álvarez, que està fent una substitució en el centre, reconeix que encara no hi ha hagut cap contacte amb les famílies i valora el “suport total” dels seus companys de claustre i de l’equip directiu. “Els ho agraïsc moltíssim”, admet a Levante-EMV.

Per al docent, els pares i les mares “haurien d’esforçar-se més a educar en el respecte”. “Nosaltres ja ho fem en l’institut, però s’ha de reforçar a casa. Molts ho fan, evidentment, però no es pot delegar en el professor l’educació dels alumnes”, afirma.

Sobre la possible tornada a les aules dels estudiants que han sigut expulsats, de moment temporalment, Álvarez assegura que el seu objectiu és “normalitzar la situació”, encara que no els fets. “Tenen dret a equivocar-se, però han d’aprendre que el que va ocórrer no s’ha de fer”, defensa.

“Espere que no facen res perquè jo tampoc faré res en contra d’ells”, conclou. En aquest sentit, aquest periòdic no ha pogut confirmar si el docent ha emprés accions legals contra els agressors.