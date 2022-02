Rafelbunyol busca refugis antiaeris de la Guerra Civil

L’Ajuntament de Rafelbunyol i Aigües de València col·laboren en una investigació per a determinar si encara queden restes dels refugis antiaeris construïts als voltants de l’edifici de l’Ajuntament per a protegir la població civil durant la Guerra.

L’empresa Aigües de València ha facilitat el seu georadar, emprat normalment per a analitzar la bona canalització i per a localitzar les entrades i possibles restes de les edificacions subterrànies.

L’historiador local Vicente Gómez Herráiz ha estat investigant les actes municipals, en les quals es fa referència a l’existència de refugis, sembla que dos, que estarien situats en l’encreuament dels carrers Calvari, Magdalena i Verge de Miracle.

Fruit de les seues investigacions, Gómez ha esbrinat que a Rafelbunyol hi havia una rellevant caserna d’intendència que era important protegir. A més, hi havia diverses instruccions del Ministeri de Governació de l’època amb l’obligatorietat d’acollir xiquets i xiquetes. Amb aquesta documentació, més la memòria oral i els records que encara tenen algunes persones majors, s’han determinat els punts aproximats on es trobarien les entrades i eixides als refugis i per on s’ha passat el georadar.

“Des de l’Ajuntament hem de potenciar la investigació sobre la història local i fer possible que es documenten amb rigorositat aquells fets que només ens han arribat per transmissió oral. Des del moment en què Vicente va acudir a l’ajuntament a explicar-nos la seua investigació i el que necessitava per a trobar els refugis, va tindre el nostre suport”, afirma Alicia Piquer, regidora de Memòria Democràtica.

“Volem agrair a Aigües de València la seua inestimable i desinteressada col·laboració en aquest projecte publicoprivat, ja que no només ha posat la tecnologia sinó també el personal per a localitzar les restes bèl·liques”, assegura Fran López, alcalde de Rafelbunyol.