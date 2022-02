Arranca el desmantellament de la gasolinera del Parterre

Tres anys després de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de València i l’empresa Repsol per al trasllat de dues de les tres gasolineres que queden en entorns patrimonials del centre històric, en concret a la plaça d’Alfons el Magnànim i al carrer Xàtiva, al costat de la històrica estació del Nord, aquesta setmana, després del clos perimetral, han començat els treballs de desmantellament dels assortidors i de les marquesines de l’estació del Parterre. El trasllat de tots dos assortidors permetrà recuperar espai públic i alliberar l’entorn del ficus centenari de la plaça Alfons el Magnànim, les branques i les arrels del qual no podien créixer per la presència de la gasolinera.

El conveni per al trasllat, que es va iniciar en l’etapa del govern del PP, quan ja es va traslladar la gasolinera de Serrans, reconverteix els drets de concessió “en precari” que tenia Repsol en una autorització d’activitat en espai públic en una altra zona de la ciutat allunyada del centre històric. En concret, el conveni permet a Repsol traslladar l’activitat a una parcel·la de la zona del PAI de Benimaclet, a la ronda Nord, propietat de l’empresa que explota les gasolineres, on ja s’ha construït una gasolinera. El conveni comprometia el consistori a facilitar el desmantellament i les llicències per a la nova estació de servei. Les gasolineres havien d’haver-se començat a traslladar a finals de l’any passat, però la Regidoria de Desenvolupament Urbà va concedir, a petició de la companyia d’hidrocarburs, una pròrroga fins a aquest mes de febrer. Al gener, l’empresa va sol·licitar una altra pròrroga que, segons una resposta facilitada al regidor de Ciutadans, Narcís Estellés, en el ple, va ser rebutjada.