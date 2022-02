La Canal de Navarrés ja és la comarca amb menys natalitat de la província

Amb 5,1 nascuts per cada 1.000 habitants censats, la Canal de Navarrés s’ha convertit en la comarca amb la taxa de natalitat més baixa de la província de València. Des que el Portal estadístic de la Generalitat recopila les dades dels naixements conformement a la població empadronada, la Vall de Cofrents-Aiora sempre havia ocupat la posició més baixa en la classificació. Aquesta tendència, però, es va truncar en 2020.

Les últimes estimacions oficials difoses aquesta setmana situen la Vall de Cofrents-Aiora amb una taxa de natalitat de 5,2 nascuts vius per cada 1.000 habitants, una dècima per damunt de la xifra registrada a la Canal, on aquest indicador s’ha desplomat tres punts en l’última dècada, un punt des de 2018 (quan hi havia 6,1 nascuts per cada 1.000 habitants) i 0,88 dècimes des del balanç immediatament anterior, corresponent a 2019.

En el conjunt de la Comunitat Valenciana, la Canal de Navarrés (amb els seus huit municipis) ja és la segona comarca amb la natalitat més baixa de tota la geografia, només per davant de l’Alt Millars (Castelló), on, durant el primer any de la pandèmia, es van donar a llum 4,3 vides per cada 1.000 habitants censats. Empatada amb la Vall de Cofrents-Aiora, la comarca de la Serrania també va superar, en una dècima, la dada de la Canal (5,2 nascuts per cada 1.000 habitants), mentre que l’Alt Palància va anotar una taxa de 5,7 naixements, dues dècimes per davall de l’Alcalatén, amb 5,9 naixements.

La progressiva caiguda de la natalitat suposa un problema afegit per a un territori que veu com la seua població s’envelleix a passes de gegant. Segons les prediccions que oferia l’Institut Valencià d’Estadística l’estiu passat, emprant càlculs matemàtics, la Canal de Navarrés podria perdre un 7 % de la seua població en els pròxims 15 anys.

Un horitzó poc falaguer per a una comarca en la qual la taxa de naixements no ha deixat de retrocedir de manera sostinguda en l’última dècada. En 2010 es registrava un índex de 8 naixements per cada 1.000 habitants. La xifra va baixar a 7,68 nascuts en 2011; 7,45 en 2012; 7 en 2013; 6,81 en 2014; 6,89 en 2015; 6,62 en 2016; 6,19 en 2017; 6,10 en 2018; 5,98 en 2019 i 5,1 l’any 2020.

Creixement a la Vall d’Albaida

El nombre brut de naixements va descendir, aquest últim any, un 4 % a tota la Comunitat Valenciana, enmig dels pitjors mesos de la pandèmia. No obstant això, algunes comarques van revertir aquesta tendència i van aconseguir augmentar la seua taxa de natalitat, com és el cas de la Vall d’Albaida. En aquest territori es van comptabilitzar 7 naixements per cada 1.000 habitants en 2020, pels 6,81 naixements de 2019. A la Costera, en canvi, l’indicador es va anotar una altra baixada en el mateix període de temps: dels 7,23 de naixements per cada 1.000 habitants de 2019 als 6,8 de 2020. Aquesta última comarca, de fet, va experimentar una important reculada demogràfica en l’últim any de què hi ha estadístiques oficials de l’Institut Nacional d’Estadística, després de la pèrdua de 326 habitants empadronats.

La xifra de defuncions va superar la de naixements en les tres comarques. No obstant això, la Canal no és la porció de terreny amb la taxa més negativa de creixement vegetatiu, amb els seus 8,5 morts més que nascuts per cada 1.000 habitants. Dades pitjors es van donar tant a la Vall de Cofrents-Aiora, com a la Serrania, l’Alt Millars, els Ports i l’Alt Maestrat, ja que aquestes zones geogràfiques van patir una taxa de mortalitat bastant més elevada.

Tant a la Costera com a la Vall d’Albaida, l’índex de creixement vegetatiu també va ser negatiu, encara que en una proporció molt inferior: en la primera comarca es van registrar 3,2 morts més que nascuts per cada 1.000 habitants, xifra superada en dues dècimes per la Vall d’Albaida.

2020 es va tancar, en aquesta última comarca, amb una taxa de 10,4 defuncions per cada mil habitants. A la Costera es van comptabilitzar 10 defuncions per cada 10.000 habitants, per les 13,6 de la Canal.