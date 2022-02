“El carrer està ple de tancs i la població està refugiada en el metro”

Darrere de la guerra, hi ha persones. Que fugen de la seua casa sense saber quan tornaran i, sobretot, si quan ho facen les seues cases hi romandran. Són ofensives emocionals (no només físiques) que destrossen l’esperança d’un país i de les seues persones, que han de deixar arrere les seues vides i les seues famílies en un moment en què la preocupació, la por i la incertesa contínua envaeix tot el seu món.

En el segon dia de caos a Kíev, l’alacantina resident a la capital ucraïnesa, Alicia Panchenko, comença el dia sota terra. Ella i centenars de persones més esperen en el metro, seguint les indicacions de les sirenes que sonen sense parar i són la banda sonora d’uns carrers buits. Silenciosos. “El carrer està ple de tancs i tots hem vingut al refugi, que és el metro, continuen sonant les sirenes i mentre hi haja tancs no eixirem”, conta Panchenko a Levante-EMV. Ella ha pogut dormir aquesta nit. “No he sentit res, encara que a la nit Rússia va atacar Kíev amb força”, assegura. Aquest matí, a primera hora, han començat a sonar les sirenes i ha fugit al refugi més pròxim: el metro. Explica la situació a aquest periòdic al mateix temps que alterna els fets amb frases com “això és molt fort”, “és una bogeria” o “tenim por, no sabem què passarà”. “Els meus pares i la meua àvia han dormit amb tot el barri en un refugi” D’altra banda, a escassos 20 quilòmetres de la capital, a la ciutat d’Irpín, diverses famílies han passat la nit en el refugi. “Els meus pares i la meua àvia han hagut de dormir fora de casa, amb molta gent en el refugi. Allí dins han passat la nit tots els meus veïns, el barri sencer, per a evitar possibles atacs”, diu Alona Kuzmenko, una dona ucraïnesa que va passar llargues temporades a València i que va deixar la seua casa ahir al matí i es va allunyar uns 70 quilòmetres de Kíev amb la seua germana i la seua parella. Ara estan preocupats per la seua família, que es troba a Kíev, i temen la incertesa. “Tot canvia cada 30 minuts”. A més, Alona conta que pot ser que els homes joves hagen de tornar a la capital per a entrar en l’exèrcit de manera obligatòria, inclosos el seu nóvio i el seu cunyat. El poble d’Irpín comença a notar els primers efectes de la violència bèl·lica. Però en seran milers les persones que patiran la incertesa, la por i les conseqüències. Les que esperen poder tornar a viure en tranquil·litat. Les que esperen poder tornar a les seues cases.