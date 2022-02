Un derbi com a enèsima final de la temporada al Ciutat

La conquesta al Wanda Metropolitano i l’empat a Balaídos, forjat mitjançant un exercici d’insistència, fermesa i fe, sobretot després de no desistir en el seu intent de sumar després de la diana en contra de Cervi, li dona al Llevant el beneplàcit d’augmentar el seu percentatge d’esperança a aconseguir la permanència. Una meta que, actualment, es troba a nou punts de diferència, però que, en cas de triomf davant de l’Elx (Ciutat de València, 21.00), adquiriria una dimensió nova.

L’equip dirigit per Alessio Lisci és conscient que cada punt en joc conté el valor incalculable de competir la temporada que ve en l’elit del futbol espanyol, i encara que el temps que resta de competició obliga a minimitzar el marge d’error i a sumar la màxima quantitat possible de punts, l’autoestima de la plantilla presenta millors condicions que en temps anteriors. Ara, l’equip s’ho creu més que mai, no només pels dos últims resultats, sinó per les sensacions que transmet. Davant del vigent campió, va controlar els temps del partit, i, contra el Celta, va dominar i va tutejar a l’equip d’Eduardo Coudet, que va acabar intimidat pels granotes. Una mostra que el Llevant està viu, enrabiat, amb fam de pegar-li la volta a la seua situació i, a més, amb novetats en les seues files.

Sense que ningú ho esperara, encara que Felipe Miñambres ja va deixar l’esquer en la seua roda de premsa de presentació com a director esportiu, el club d’Orriols va tancar, poques hores després de la batalla a Balaídos, la incorporació de Marcelo Saracchi. Lateral esquerre de 23 anys i nascut a l’Uruguai que, després de rescindir contracte amb el RB Leipzig el mes de desembre passat quan es recuperava d’un trencament de lligament creuat, té ganes de rescabalar-se i llevar-se l’espina.

Davant hi haurà un adversari incòmode i difícil de superar. Com ho van ser l’Atlètic de Madrid i el Celta de Vigo. No en va, els nombres que registra, des que va arrancar el 2022, l’avalen. L’Elx de Francisco és un dels equips del moment i els seus últims dos mesos competitius estan a l’altura dels equips més en forma de LaLiga. Dels últims set partits, els il·licitans han sumat catorze de vint-i-un punts possibles en un període en el qual només han sabut quin és el sabor amarg de la derrota al Ramón Sánchez Pizjuán. No obstant això, els focus es concentren en Lucas Boyé. El ‘9’, que fa aproximadament dues setmanes va patir una lesió en el recte anterior, ha estat, segons Francisco, al cent per cent amb la plantilla, per la qual cosa estarà disponible en el derbi contra el Llevant. No obstant això, les seues sensacions determinaran si jugarà des de l’inici o si eixirà des de la banqueta en un partit que serà emocionant.