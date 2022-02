Un ‘lobby’ que també intenta frenar un procés doble de despoblament

Les comarques centrals valencianes (CCV), un espai que abasta la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, l’Alcoià, el Comtat i la Marina Alta, encara que en el pla d’acció territorial encarregat per la Generalitat s’hi suma la Marina Baixa, també pateix el seu propi procés de despoblament. El desenvolupament que han experimentat les dues àrees metropolitanes de València i Alacant-Elx, sumat al dèficit d’infraestructures a les CCV ja porta al fet que joves d’algunes ciutats, com va assenyalar l’alcalde de Xàtiva, opten per desplaçar-se a aquestes grans urbs i emportar-se amb ells el talent que poden aportar a la societat i, consegüentment, la seua contribució al desenvolupament. Però aquest fenomen té un altre vessant. La falta de serveis, entre els quals hi ha el transport públic, i el dèficit d’infraestructures també motiven aquest èxode des dels pobles menuts, especialment en àrees de l’interior, cap a les ciutats intermèdies, com Alcoi, Xàtiva, Ontinyent o Gandia. “Cal posar-hi diners, perquè hi ha pobles que estan en l’àrea d’urgències”, va arribar a assenyalar Roberto Granero.

Aquest és un procés que el Consorci de les CCV vol detindre com més prompte millor, amb l’aportació de les condicions i l’ajuda de la tecnologia que permeten mantindre la vida en els pobles menuts i que retinguen els joves en les capçaleres de comarca més pròximes.

En aquesta línia ja s’apunten diverses actuacions. En primer lloc, tots els participants en el Fòrum de Levante-EMV celebrat a Sant Jeroni de Cotalba van coincidir en la necessitat d’aprofitar els fons europeus Next Generation perquè aquesta immensa quantitat de diners es dirigeix a potenciar estructures que abasten diversos municipis, que beneficien el conjunt d’un territori i que permeten avançar en competitivitat. En un altre exemple, l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, va assenyalar que la Via Verda del Serpis entra de ple en els criteris fixats pels Next Generation i va demanar aprofitar-ho per a concloure aquest projecte.

En segon lloc, el pla d’acció territorial que s’està elaborant, i que fixarà criteris i actuacions en aquesta zona, apunta a una “visió policèntrica” de les CCV. És a dir, a contemplar que el creixement i la competitivitat han de mantindre i potenciar aquesta estructura de ciutats de grandària mitjana que esguiten el mapa de la Comunitat Valenciana entre els pols demogràfics i econòmics de València i Alacant-Elx.

“Ens hem de creure el Consorci de les CCV”, va concloure el president Roberto Granero en una crida general a treballar units, perquè el benefici també serà general. La seua afirmació no genera debat, ja que és compartida no només pels alcaldes, sinó també per qui governa la Generalitat.