El certificat covid serà exigible per a entrar a les residències de majors fins al 16 de març

Els familiars que vagen a visitar els seus sers estimats a alguna residència de majors de la Comunitat Valenciana hauran de presentar el certificat covid per a fer-ho, almenys fins al pròxim 16 de març. Així ho acaba de fer públic la Conselleria de Sanitat després de rebre l’aval del Tribunal Superior de Justícia a la pròrroga d’aquesta mesura de control covid que va decaure la setmana passada en tots els locals d’hostaleria i restauració, a més de gimnasos i cinemes, però que seguia en vigor fins hui dilluns per a les residències de majors i que es volia mantindre durant més temps, segons va avançar la setmana passada el president Ximo Puig.

D’aquesta manera, fins al 16 de març, serà necessari continuar presentant el certificat de vacunació amb la pauta completa, el resultat negatiu d’una prova diagnòstica covid en les últimes 72 hores per a una PCR o 48 per a un test d’antígens o el certificat de recuperació de la covid en els últims tres mesos, al costat de la documentació personal.

Evitar l’entrada del virus

Així, segons la resolució que acaba de publicar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el TSJ ha avalat que es mantinga aquest control d’accés a les residències de majors almenys durant dues setmanes més i fins que no hi haja un “descens del nivell de transmissió comunitària a nivells de risc mitjà, atesa l’‘especial vulnerabilitat’ d’aquest col·lectiu i la necessitat de restringir el màxim possible l’entrada del SARS-CoV-2” en aquesta mena de centres. Cal recordar que, en aquests moments, la transmissió del virus està en nivells de risc molt alt, amb 693 casos per 100.000 habitants a 14 dies, i que la incidència de transmissió “mitjana” està entre 100 i 300 casos per 100.000 habitants.

Segons la resolució, la mesura es considera adequada, ja que les morts per coronavirus que encara s’estan registrant són entre persones “de més edat i amb patologies prèvies”; és necessària, ja que la presència d’un brot de la malaltia en les residències impacta en casos però també en el funcionament dels centres; és equilibrada perquè d’aquesta mesura es deriven més beneficis que perjudicis, i no es vulnera el dret a la intimitat. “És cert que la mesura en qüestió no impedeix de manera absoluta qualsevol tipus de contagi, és a dir, no resulta infal·lible, perquè no hi ha, en l’estat actual de la ciència, aquest risc zero. Però per a la determinació de la idoneïtat i necessitat de la mesura, és suficient que aquesta resulte eficaç, apropiada i proporcionada. (...) El benefici que proporciona la mesura, respecte de la reducció dels contagis, és molt superior al sacrifici que comporta l’exigència de presentar la documentació”, diu la resolució.

La patronal, a favor de retirar-lo ja

Cal recordar que des de la patronal de les residències, Aerte, ja es van mostrar poc inclinats al fet que el Consell mantinguera aquest requeriment, ja que es considerava que ja havia complit el seu objectiu: “Sempre hem apostat pel passaport covid, però si es va eliminant en altres sectors, també hauria d’anar plantejant-se en aquest, com ja succeeix en altres comunitats autònomes, en les quals no s’exigeix. La mesura que estava en vigor des del 4 de desembre creiem que ha complit la seua funció de manera important, però ara, i sobretot perquè les persones que visiten els centres són quasi sempre les mateixes, caldria anar pensant a retirar-la”, assegurava la setmana passada el president de la patronal, José María Toro.