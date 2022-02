La crida més emocionant. L’esperat moment va arribar. Les falleres majors de Dénia, Safir Malonda i Martina Gimeno, van cridar als quatre vents que Dénia ja està en Falles. Dos anys després que les mateixes protagonistes arribaren a cridar a unes festes que no van poder ser (suspeses per la pandèmia i el confinament), el món faller denier es va citar a la plaça de l’Ajuntament per a demostrar que les Falles han renascut i que ho han fet amb la força redoblada.

Un emotiu vídeo recordatori de tot el que ha passat va donar pas als parlaments de Martina i Safir, que des del balcó de l’ajuntament es van dirigir al col·lectiu faller per a compartir amb ells la il·lusió d’un moment històric. En acabant, les màximes representants de les Falles de Dénia van rebre, de mans de l’alcalde, Vicent Grimalt, i amb els càrrecs de les onze comissions com a testimonis, les claus de la ciutat, amb l’encàrrec d’omplir de festa la ciutat en les pròximes setmanes. Una vegada finalitzada la crida de Safir i Martina, la festa es va traslladar a la carpa de Torrecremada, on unes 600 persones es van reunir per a celebrar el sopar de germanor, un sopar i retrobament que va tindre noms propis, els de les quatre comissions que van ser premiades. El premi al millor ban faller va ser per a la Falla Campaments; el millor casal engalanat, el de la Falla Saladar, mentre que els ninots indultats van resultar el de la Falla Camp Roig, en infantils, i el de la Falla Les Roques, en les grans.