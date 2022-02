Una empresa valenciana assessora el Govern davant de ciberatacs russos

El Govern central i l’autonòmic han decidit confiar en la firma tecnològica valenciana S2 Grupo per a assessorar-se i protegir-se de possibles ciberatacs, provinents de Rússia o de grups anònims. Es tracta d’una altra faceta de la guerra total que Rússia ha emprés contra Ucraïna i que ha sumit Europa en la crisi bèl·lica més gran des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Des de l’empresa experta en ciberprotecció assenyalen que, a més del sector públic, els punts més compromesos són les companyies energètiques, el sector financer i el sanitari.

En declaracions a EFE, el soci director de S2 Grupo, Miguel Juan, explica que, actualment, els atacs informàtics “són tan importants com la guerra convencional, amb la dificultat afegida que, a vegades, és difícil detectar qui és l’atacant”. “El nostre consell és ser desconfiats, no pensar que tothom és bo i prendre precaucions, com en el món físic. A casa nostra posem reixes en les finestres, portes blindades i procurem no deixar les claus posades. Es tracta de no ser massa fàcils en cas d’atac”, afig.

Des d’aquesta firma valenciana es dona suport, en qüestions tècniques, a les estratègies de ciberdefensa que dissenya l’executiu. “És una àrea molt tecnològica que requereix especialistes formats durant anys”, afig Miguel Juan.

Ciberatacs russos

Preguntat per Rússia, indica que “està protagonitzant ciberatacs des de fa molts anys; un dels més coneguts, abans que començara aquesta ‘moda’, va ser sobre Estònia en 2007”. Sobre les empreses més compromeses, aquest especialista assenyala les energètiques, financeres o de l’àmbit de la salut, però conclou que “totes hi estan exposades”.

Els ciberatacs, explica, poden causar víctimes si es dirigeixen contra infraestructures crítiques, com pot ser una central elèctrica o una depuradora. “Sempre n’hi ha, diàriament, de manera independent o dirigits per algun estat, i pot ser que la guerra a Ucraïna els augmente”, explica Miguel Juan. Precisament amb l’objectiu d’evitar aquests atacs i evitar el consum de recursos que podrien ser necessaris per a qüestions més transcendents, el cap de setmana passat, aquesta empresa va recomanar a les administracions públiques que apagaren els ordinadors que no foren imprescindibles.