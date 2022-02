La gigafactoria de bateries i la indústria auxiliar necessiten tot Parc Sagunt II

La gigafactoria de bateries de Volkswagen i la indústria auxiliar necessiten els 5,6 milions de metres quadrats de l’ampliació de Parc Sagunt II, segons van informar a Levante-EMV fonts del sector de l’automoció. El megaprojecte de la multinacional alemanya i les empreses proveïdores consumiran de colp tots els terrenys expropiats per la Generalitat i “comportarà” noves ampliacions del polígon en el futur. Una de les claus de l’elecció de Sagunt (que ha de ser ratificada) és l’alt nivell industrial de la zona, ja que a prop operen l’empresa química japonesa UBE (que ja es va integrar en el projecte de gigafactoria liderat per Power Electronics), les firmes especialitzades en emmagatzematge energètic Ampere Energy (amb seu a Puçol) i Endurance Motive (situada a Canet d’en Berenguer) i la companyia de components electrònics Schneider Electric.

La gigafactoria de bateries va lligada a una potent indústria auxiliar amb un gran impacte en l’ocupació. El projecte de gigafactoria de Power Electronics implicava la creació de 30.000 llocs de treball, segons un estudi de la consultora McKinsey.

Fonts del sector van explicar que el projecte de Sagunt portarà aparellat empreses del cicle integral d’aigua, del reciclatge i de subministrament de components electrònics.

Iberdrola s’ha implicat en el consorci que lidera Volkswagen per a la construcció de la gigafactoria. L’acord preveu el subministrament d’energia renovable a les instal·lacions del grup Volkswagen i la col·laboració en el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega.

Una de les principals incògnites que queden per revelar és el soci tecnològic que es farà càrrec de la fabricació de les cel·les de les bateries (el que comunament es coneix com a piles i que en són la part principal). El sector dona per fet que serà un dels proveïdors actuals del consorci alemany, entre els quals hi ha la sud-coreana LG Clean i la francesa Schneider Electrics (que té planta a Meliana, a vint quilòmetres de Sagunt).

La gigafactoria implica una inversió de 2.000 milions d’euros i produirà les cel·les de bateries per als automòbils de les fàbriques de Seat a Martorell i Landaben (Navarra) i pot suposar un revulsiu per a l’electrificació de la planta de Ford a Almussafes.