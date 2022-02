Retrobament dos anys després

Va sonar més fort o és que les oïdes havien perdut aquest costum? La veritat és que va sonar molt forta, que la Pirotecnia del Mediterráneo està en una línia molt ascendent i volia rematar el seu dia gran. La mascletà del 27 de febrer, tot i que està fora del cicle —es deixa per mig la jornada de hui, quasi dejuna d’activitat fallera—, era la més simbòlica de l’any. Perquè 720 dies després de la disparada de Crespo, aquell infaust 10 de març de 2020, la ciutat es va retrobar amb el gust per la pirotècnia.

Cap a les dues de la vesprada, les lipotímies —dues, a més d’una amenaça d’infart que va requerir un trasllat ràpid—, els núvols de fum, les ovacions, el “trenqueu files” i, en definitiva, tots els ingredients que fan de la mascletà de les dues de la vesprada un moment especial.

Cares de felicitat que, en tot cas, s’intuïen. Perquè, en honor a la veritat, els assistents es van portar molt bé. No tots, és clar, però la sensació general era d’obediència a presenciar la disparada amb la mascareta posada. Després, amb l’ocupació general de la plaça, el tema es va relaxar un poc més. Però la sensació va ser de conscienciació general. El temps dirà si ha sigut adequat o no recuperar aquestes concentracions. La veritat és que, a vista d’ocell, res semblava haver canviat. Mascletà de diumenge, amb cabets fins on arriba la vista. Fins a l’estació del Nord. Res a veure amb les calbes d’aquells últims dies de gener. Amb la presència de molts fallers de poblacions, fàcilment identificables. Diumenge, les Falles van recuperar la il·lusió per viure entre esclats.

En un mar de caps, en el qual la mascareta va ser la nota dominant, les Falles recuperen sensacions, com la de tornar a celebrar un acte tan emblemàtic com la mascletà, des d’aquella última que va tindre lloc el 10 de març de 2020. Ahir, el “senyor pirotècnic” de Carmen i Nerea tenia valor doble.