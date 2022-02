El paretó de Paterna serà declarat lloc de la memòria de la Comunitat

El conegut com a “paretó d’Espanya” de Paterna, el lloc on van ser afusellades 2.238 persones procedents de 191 pobles de la Comunitat Valenciana i de 60 municipis espanyols més, serà declarat lloc de la memòria de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha anunciat el tinent d’alcalde i regidor de Protecció a les Persones, Participació i Ocupació i president del Consell de Recuperació de la Memòria Històrica, Julio Fernández, després de la resolució de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica publicada hui en el DOGV per la qual s’incoa expedient per a la declaració d’aquest paretó, oficialment anomenat El Terrer, com a lloc de la memòria de la Comunitat Valenciana, així com la inscripció d’aquest en el catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat.

Fernández ha mostrat la seua satisfacció per aquest reconeixement, “que simbolitza la dignificació d’aquest enclavament necessari per a no oblidar i que és el resultat de tot el treball dut a terme per l’Ajuntament de Paterna, la Conselleria i les famílies de les víctimes, per a la preservació de la memòria democràtica i la consolidació de valors com la llibertat, el respecte i la tolerància”.

“Aquesta declaració constitueix un pas més en la protecció, la reivindicació i la preservació d’aquest espai i un reconeixement a la dignitat de les persones que hi van ser assassinades i dels seus familiars”, ha afirmat Fernández, que ha agraït “la sensibilitat i implicació de la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, amb aquest lloc tan important per a la memòria col·lectiva de la lluita dels valencians pels drets i llibertats democràtiques”.

Així mateix, Julio Fernández també ha volgut destacar el compromís de l’executiu socialista amb la recuperació de la memòria democràtica i, en aquest sentit, ha destacat que “des de 2015 hem obert més de 20 fosses comunes del cementeri municipal de Paterna i hem recuperat més de 1.000 restes de víctimes del franquisme”.

De la mateixa manera, ha recordat, entre altres actuacions municipals, que, en 2017, el consistori va crear el Consell de Memòria Democràtica i l’Oficina de Memòria Democràtica i es va adherir a la Xarxa de Municipis per la Posada en Valor de la Memòria Històrica i que, en 2019, van construir un mausoleu en la fossa 113.

Finalment, ha subratllat que l’Ajuntament de Paterna està tramitant una modificació del PGOU per a incloure en el Catàleg municipal de béns i espais protegits, com a bé de rellevància local, el paretó d’Espanya, el camí de la Sang i les fosses comunes del cementeri de Paterna.