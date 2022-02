Rècords del món en el 10K de Castelló i de Kim López en el Nacional

L’atleta keniana Yalemzerf Yehualaw, que no va poder córrer el 9 de gener a València a causa d’un positiu en covid-19, va polvoritzar ahir, en la novena edició del 10K FACSA de Castelló, un rècord del món que tenia a les seues cames des d’aleshores, amb un crono de 29:14. Yehualaw, que en 2021 ja va aconseguir la seua millor marca a València (29:45), va rebaixar en 24 segons el rècord de 29:38 que ostentava l’atleta de Bahrain Kalkidan Gezahegne i fulmina, així, el rècord de la prova d’Alemaddis Eyayu, en 2019, amb 32:33. També va caure el rècord masculí de la prova, gràcies a Ronald Kwemoi, que, amb 27:16, va destrossar en 62 segons el que tenia Haimanot Mateb des d’abans de la pandèmia. Samwel Chebolei Masai (27:18) i el debutant Tadese Takele Bikila (27:21) van completar el podi masculí, i Vicoty Chepngeno (30:14) i Merci Cherono (30:48), el femení. “Va ser dur per a mi no poder competir a València al gener, però vaig reprendre els entrenaments i vaig afrontar la carrera de Castelló amb molt d’optimisme”, va dir Yehualaw en declaracions recollides per World Athletics. “Sabia que tenia el rècord mundial a les cames”. El 10K es va disputar en paral·lel a la Marató BP de Castelló, que va tornar als carrers amb victòries de Ronald Kipkoech Korir (2.09:25) i Betty Jepleting (2.28:06).

D’altra banda, el valencià amb discapacitat visual Kim López va polvoritzar el seu propi rècord del món paralímpic de llançament de pes, amb una marca de 17,42 metres, en la final del Campionat d’Espanya d’Atletisme absolut en pista coberta disputat a Ourense. López millora, així, el seu rècord mundial anterior (de 17,04 metres) que va aconseguir en Tòquio 2020, on va acabar quart. Quique Llopis es va penjar la plata en els 60 m tanques per darrere de Kevin Sánchez, en una prova en la qual el bronze va ser per a Orlando Ortega.