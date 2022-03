La covid deixa un nou mort a Xàbia mentre la incidència cau a la Marina Alta 126 punts més

La Marina Alta abandona la sisena onada de la covid-19. La incidència acumulada per cada 100.000 habitants és ara de 416 casos, 126 punts menys que divendres. Des d'aquest dia, s'han detectat 128 nous contagis, la menor xifra dels últims tres mesos. Mentrestant, ara hi ha 710 veïns contagiats a la comarca, 215 menys que divendres passat. Els municipis que ja no tenen casos i estan lliures de coronavirus són Beniarbeig, Benidoleig, el Ràfol d'Almúnia, els Poblets, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo, Parcent, Sagra i Senija.

No obstant això, no totes les dades són positives. S'ha registrat un nou mort. Des que va començar la pandèmia fa ara dos anys, han mort de covid 247 persones. Aquest mort és un veí de Xàbia, on el virus s'ha emportat 19 persones.