La gasolinera del carrer Xàtiva es desmunta

L'empresa Repsol ha iniciat el desmantellament de la gasolinera del carrer Xàtiva que s'ha traslladat a la ronda Nord, en l'entorn del PAI de Benimaclet. El desmantellament d'aquesta estació es produeix al mateix temps que el de la que hi ha situada a la plaça d'Alfons el Magnànim, que també ha sigut ja desmantellada. L'eliminació d'aquestes dues gasolineres, situades en entorns de màxima protecció patrimonial, és fruit del conveni subscrit per l'empresa d'hidrocarburs amb l'Ajuntament de València amb l'objectiu de traure fora del centre històric aquestes gasolineres, antigues concessions que distorsionaven el patrimoni històric i calia allunyar del centre. Les noves instal·lacions de Repsol a la zona d'expansió de Benimaclet estan ja funcionant.

Queda per desmantellar la gasolinera de les Torres de Quart que serà traslladada, segons van informar fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà, quan arranquen les obres del futur bulevard de la Cultura de Guillem de Castro. El projecte forma part de les millores urbanístiques anunciades per la delegació de la socialista Sandra Gómez per a aquesta legislatura.

La ronda interior de València, des de la plaça de bous fins al final de Guillem de Castro, es convertiran, segons el que va anunciar la vicealcaldessa fa uns mesos, en un bulevard «cultural» amb un 61 % d'espai per als vianants que integrarà en el seu recorregut més d'una dotzena de dotacions culturals, museus i espais verds existents. L'avanç del projecte, recollit en el pla de mobilitat (PMUS) aprovat per l'anterior govern del PP, va ser presentat al juny pels responsables de la Regidoria de Desenvolupament Urbà i suposarà un "canvi radical" en la ronda interior, on només quedarà un carril per al trànsit rodat privat, un carril bici i un carril (doble en alguns trams) per a transport públic.