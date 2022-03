Tchmil, el ciclista que canvia la bicicleta pel fusell

La premsa belga se n'ha fet ressò de la conversa telefònica que van mantindre el passat cap de setmana dues velles glòries del ciclisme; una nascuda al país (Johan Museeuw) i l'altra nacionalitzada, el vertader protagonista d'aquesta història (Andréi Tchmil), rivals en els noranta en els principals 'monuments' ciclistes, o guanyava un o ho feia l'altre. En la barrera dels 60 anys, els dos s'han fet grans amics, com ho van ser Jacques Anquetil i Raymond Poulidor o Eddy Merckx i Luis Ocaña, després de la retirada. Tchmil, que viu a Moldàvia, però a només 100 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, ja ha decidit agafar el fusell per a defensar i ajudar Ucraïna, país del qual va prendre la nacionalitat després de tindre també passaport rus.

"Jo vaig lluitar amb tu moltes guerres -li va dir Tchmil a Museeuw-, però eren guerres sobre una bicicleta, i ara estic enmig d'una de veritat". A Museeuw, una de les grans referències de l'esport belga de les últimes tres dècades, se li va posar la pell de gallina mentre escoltava la veu del seu antic contrincant i ara amic. "Estic a només 100 quilòmetres de la zona de combat. Acabe d'enviar la meua dona i el meu fill d'un any a Romania per a protegir-los. Jo no sé si estaré ací demà perquè me'n vaig a lluitar, i només volia escoltar la teua veu abans d'anar-me'n". Va ser el missatge que va escoltar l'antiga estrela del ciclisme belga.

Un gran palmarés

Tchmil, nascut a Moldàvia en 1963, va ser un dels grans en l'última dècada del segle passat. Entre altres grans carreres va guanyar la Milà-Sanremo, el Tour de Flandes i la París-Roubaix. Allí es va encreuar moltes vegades en el camí de Museeuw, ara amb 56 anys i guanyador a Flandes, Roubaix i també del Mundial de Ciclisme de 1996. Tchmil, que el gener de l'any que ve farà 60 anys, sempre ha estat molt compromés amb la política. Va començar a córrer com a soviètic i a principis d'aquest segle va exercir com a ministre d'Esports de Moldàvia. Actualment es dedicava al comerç de bicicletes.