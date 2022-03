El col·lectiu de taxistes valencians “alça la veu” contra la violència masclista

El col·lectiu de taxistes valencians, mitjançant totes les seues associacions representatives, i amb la col·laboració de la Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella, es compromet, un any més, amb la campanya del pròxim 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per a denunciar la violència de gènere.

“No estàs sola: 016”, “Stop violència masclista” i “Quan una dona avança, avancem tot(e)s” són els missatges que recorreran la ciutat a través dels seus taxis, que “roden per la ciutat les 24 hores”. Els vehicles portaran col·locats, en les portes i llunes, adhesius de color violeta amb aquestes frases. Els missatges “No estàs sola: 016”, “Stop violència masclista” i “Quan una dona avança, avancem tot(e)s” recorreran la ciutat a través dels taxis “Estem sensibilitzats amb el mal i el perill que suposa el masclisme, ja que observem el temor de les dones a les nits quan transiten pels carrers. Aquest masclisme el pateixen fins i tot les mateixes conductores que formen part del col·lectiu”, reconeixen en el comunicat. El taxi, admeten, és un sector “majoritàriament masculí”, però en el qual cada any s’integren “més dones”. Per aquest motiu, consideren que el seu missatge “pot calar en la societat”. “Volem alçar la veu i proclamar que ‘ja n’hi ha prou’”, conclouen.