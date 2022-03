El Consell ofereix línies de crèdit a les firmes valencianes amb pagaments pendents per la guerra

Les empreses de la Comunitat Valenciana no tenen massa llaços comercials amb Rússia i Ucraïna, raó per la qual l’impacte econòmic directe de la guerra està sent limitat. No obstant això, algunes de les firmes que sí que operen en aquests territoris tenen factures pendents de cobrament per treballs previs a l’esclat del conflicte. Per això, el Consell ha avançat que activarà dues línies de crèdit per valor de 10 milions d’euros per a compensar els forats que el conflicte bèl·lic ha generat a aquestes companyies. El càlcul del Palau és que l’import global degut ascendeix a uns 60 milions d’euros, però estimen que amb 10 milions serà suficient. En tot cas, avancen que el fons és ampliable si la demanda l’esgotara.

L’anunci s’ha produït després que aquest dimecres el president, Ximo Puig, haja mantingut una reunió en la seu de la Generalitat amb els líders de CCOO-PV, Ana García Alcolea, i UGT-PV, Ismael Sáez, i representants de les activitats més exposades a la crisi provocada per la invasió russa com són la ceràmica, el calçat, el turisme o l’automoció. Hi haurà dues classes de crèdits, totes dues gestionades per l’Institut Valencià de Finances (IVF). La primera estarà destinada a les empreses que no disposen d’una assegurança per a casos de morositat, a les quals el Consell ofereix préstecs a quatre anys, amb carència de sis mesos i a un interés del 0,75 %.

La segona línia, d’altra banda, es dirigirà a les empreses que sí que disposen d’assegurança per a aquestes operacions però necessiten amb urgència la liquiditat. En aquest cas, l’interés serà del 0 %, en entendre que no hi ha risc d’impagament per a l’IVF, ja que compta amb l’aval de l’asseguradora, i manté els quatre anys de termini i els sis mesos de carència.

En 2021, les empreses valencianes van exportar poc més de 350 milions d’euros a tots dos països: 260 milions a Rússia i 92 a Ucraïna. En total, a penes representa un 1 % dels més de 32.400 milions que les companyies de la C. Valenciana van vendre a l’exterior l’any passat.