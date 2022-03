Els senglars ja passegen pel centre urbà de Xàbia

Ja no és que ronden pels voltants del poble o que es deixen veure per les urbanitzacions. Els senglars han deixat de ser esquius de naturalesa. Els veïns de Xàbia més matiners s’han topetat aquest matí, abans que començara el dia, dos senglars en ple centre urbà, en concret a la ronda Sud (al costat de l’antiga ferreteria d’Ameca). Els animals creuaven parsimoniosos per un pas de vianants. Ja és possible trobar-se un senglar en obrir la porta de casa. Ahir, els conductors els van veure, també quan despuntava el dia, a l’avinguda de la Via Augusta.