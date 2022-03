Gandia i la Generalitat actuen per a evitar l’expansió d’una plaga en la marjal

Una nova plaga invasora amenaça la fauna i flora de la marjal de Gandia. Es tracta del conegut com a caragol poma, una espècie que, probablement, hi ha sigut llançada per algú, ja que sol trobar-se habitualment en aquaris privats i procedeix de l’Amèrica Central, l’Amèrica del Sud i els Estats Units. Són molt invasors i destaquen per la seua voracitat. De fet, hui dia, ja suposen un autèntic problema, per exemple, en els arrossars del delta de l’Ebre.

Fa uns dies es detectava la presència d’aquests caragols a la marjal de Gandia. Per aquest motiu, tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i també experts de la brigada mediambiental de l’Ajuntament de Gandia estan duent a terme els treballs de cerca, rastreig i eliminació de tots aquells exemplars que s’hi puguen localitzar per a evitar que la plaga es continue reproduint amb passes de gegant. Així ho ha explicat la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gandia, Alícia Izquierdo, que, en unes imatges, ha mostrat alguns dels caragols que ja han sigut trobats i retirats. El treball s’està duent a terme en la zona de l’Ullal de l’Estany, que és on, de moment, s’ha localitzat la presència d’aquesta espècie invasora. “Vam tindre’n constància la setmana passada i vam visitar la zona” per a dur a terme les tasques de detecció, ha assenyalat en les seues xarxes socials la regidora. Alícia Izquierdo ha explicat, a més, que la comercialització i tinença d’aquests mol·luscos està actualment prohibida i penada per llei, i “tot fa pensar que l’origen de la seua presència ací podria estar en la solta que algú va fer d’aquests animals en l’àrea de l’Ullal”, assenyalava la mateixa dirigent. “El caragol poma pot convertir-se en un nou problema per a la flora i fauna de la marjal, com ja ho són les tortugues de Florida, que, des de fa anys, proliferen en els espais humits”, indicava la regidora. Per això, demanava “estar pendents i avisar si es veu algun exemplar d’aquesta espècie”.