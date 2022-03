La línia 10 de Metrovalencia s’obrirà al públic a finals d’abril o principis de maig

La línia 10 de Metrovalencia s’obrirà al públic a finals del mes d’abril o principis de maig. Així ho preveu la Generalitat, segons ha indicat el conseller Arcadi España en declaracions als mitjans abans de comparéixer a les Corts. “Feia molts anys que no s’inaugurava una línia nova a València”, ha recordat el titular d’Obres Públiques. “És una bona notícia per a vertebrar i unir tots els barris de la ciutat i generar igualtat de condicions entre els veïns, així com connectar el nucli turístic de la Ciutat de les Arts i el centre administratiu de la Ciutat de la Justícia”, ha agregat.