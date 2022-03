Mestalla vol una altra nit màgica

El València-Athletic, un dels grans clàssics de la Lliga, torna aquesta nit a Mestalla, amb una final en joc, com en els temps feliços en què valencianistes i athleticzales es disputaven braç a braç l’hegemonia del futbol espanyol. Amb el resultat igualat (1-1), la tornada de les semifinals de Copa (la número 35 en el València) d’aquesta nit la juguen dos equips simètrics, però també hi juga la història: les quatre finals de la competició entre els dos equips, les increïbles semifinals de 1950, amb quinze gols i tres pròrrogues, la final amb gols de Jara i Paquito davant de 100.000 espectadors (2-1). És un duel de culte al qual tampoc li falta, però, picant en el present.

La rivalitat entre José Bordalás i Marcelino García Toral i la controvèrsia sobre els estils han marcat les tres setmanes que han passat en un sospir entre l’empat de San Mamés i la tornada a Mestalla, amb les queixes de l’Athletic Club sobre els horaris i els descansos de cada equip i el greuge blanc-i-negre per l’arbitratge discutible de San Mamés, amb el penal no senyalitzat sobre Hugo Duro en el temps de descompte de la segona part (la lupa estarà sobre Gil Manzano aquesta nit). L’oportunitat és històrica per als dos clubs. Per al València és una possibilitat, primer, de prestigi, però també de rescat en la cruïlla societària en què es troba actualment, amb la massa social enfrontada al màxim accionista, Peter Lim, i enmig d’unes perspectives financeres que la participació europea permetria alleujar. Per a l’Athletic, que sempre va ser coper com el València, la Copa del Rei s’ha convertit en quasi l’única possibilitat d’accedir a títols, en un futbol en el qual, amb la globalització disparada en el mercat de fitxatges, l’excepció competitiva blanc-i-vermella, amb només jugadors procedents d’Euskadi i Navarra, té encara més mèrit.

Estadi especialista a devorar semifinals, que es creix amb l’arribada de la primavera, Mestalla sempre detecta l’arribada d’una ocasió històrica i, al 85 % de l’aforament (decisió política malgrat que només dos dies després tornarà al 100 %), lluirà el seu aspecte més festiu i entusiasta. Entre els ingredients ambientals queda per veure la rebuda que es dispense a Marcelino García Toral.

Els focus en Marcelino

El tècnic que va reconstruir en només dos anys el València, i la figura del qual era adorada després del seu inexplicable acomiadament fins a un excés melancòlic, ha defensat en sala de premsa, amb la seua habitual vehemència, cada aspecte de l’eliminatòria. Hi arribarà convertit en rival, però això no alterarà el seu llegat, que hauria de ser indeleble. Serà sens dubte un dels factors que caldrà tindre en compte en una eliminatòria que arriba molt igualada i renyida, condemnada a decidir-se per detalls. El València va aconseguir desactivar, en l’anada, el pla d’un Athletic que arribava eufòric al partit després d’haver liquidat el FC Barcelona i el Reial Madrid.

Serà un partit de noms propis. En el València, amb l’ànim recobrat després de la victòria a Mallorca, tots estan pendents de José Luis Gayà, lateral, capità i líder espiritual de l’equip. Si hi juga, ho farà en condicions físiques molt justes, després d’estar parat deu dies pels isquis. D’altra banda, Bordalás medita alinear tres centrals amb Paulista, Diakhaby i Alderete per a enfortir la saga davant de la intimidació rematadora per alt de l’Athletic. La resta de l’onze tindrà els noms recognoscibles de costum. La calma de Guillamón, el lideratge de Soler, l’explosivitat de Bryan Gil, les espurnes intermitents de genialitat de Guedes o el treball incansable d’Hugo Duro, un obrer del gol. No hi serà, per sanció, Maxi Gómez, que es perd la Copa fins a una hipotètica final.

L’Athletic busca la seua tercera semifinal consecutiva. Raúl o Sancet, tot i que de segur que acabaran jugant els dos, és l’única incògnita que li queda per revelar a Marcelino d’un onze que obrirà el jove Julen Agirrezabala, el porter que ha triat el tècnic asturià per a situar-se sota pals en tota la Copa del Rei. Després de setmanes de dards encreuats en sales de premsa, és el moment del futbol. El moment d’un València-Athletic dels de tota la vida.